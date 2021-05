Dopo un periodo di incertezza sulla stagione estiva, è ufficiale: la Grecia riapre e riparte anche il turismo locale. Il Kanava Hotels & Resorts di Santorini è pronto per inaugurare la stagione 2021, con l’apertura di un nuovo resort di lusso a Paros nel 2022.

Il gruppo leader dell’ospitalità di lusso in Grecia è così entusiasta di vedere i turisti tornare lentamente alle loro avventure di viaggio che non vede l’ora di accoglierli al Kanava. Il complesso alberghiero di Santorini si trova in una posizione invidiabile e offre al suo cliente un periodo di relax e di fuga dalla realtà quotidiana in un complesso architettonico dalle caratteristiche tipiche dell’isola.

Villa Calliope, bedroom, Kanava Hotel & Resorts.

Kanava Hotels & Resorts ha introdotto una selezione di offerte progettate per soddisfare le esigenze (che sono sempre di più ed in costante evoluzione) dei viaggiatori più esigenti mentre riprende la stagione vacanziera post pandemia. Chi alloggia nell’albergo potrà decidere scegliere se alloggiare nelle Suite o nella Villa, strutture che i founder della catena hanno pensato in risposta all’aumento delle richieste di soggiorni più privatizzati ed intimi. Entrambe le soluzioni forniscono agli ospiti una selezione di vantaggi esclusivi progettati per offrire un’esperienza ancora più personalizzata in uno degli hotel più lussuosi della Grecia.

Parīlio Pool, Kanava Hotel & Resorts.

I founder di Kanava Hotels & Resorts sono una coppia, Kalia Konstantinidou e Antonis Eliopoulos. Si sono incontrati per la prima volta ad un evento e durante uno degli innumerevoli viaggi di Antonis Eliopoulos a Santorini, decise di acquistare un vigneto rustico come tenuta estiva della sua famiglia. Poi ebbe l’audace idea di trasformarlo nel 1993 nel primo hotel a 5 stelle dell’isola, l’ormai rinomato Vedema, a Luxury Collection Resort. La coppia ha coltivato una passione per l’ospitalità che li ha motivati ad espandersi nel 2007 verso il nord dell’isola, nell’iconico villaggio di Oia, con Mystique, a Luxury Collection Hotel. Nel 2018, hanno preso la decisione di trasformare una villa abbandonata di una leggendaria socialite sulla famosa spiaggia di sabbia nera di Perivolos, nel tranquillo Istoria, un Member of Design Hotels che offre un’esperienza di alloggio residenziale unica.

24 Villas – Villa 3

Mentre Santorini è il loro primo ed eterno amore, nel 2019, hanno deciso di allargare i loro orizzonti e viaggiare verso l’isola di Paros, dove erano soliti trascorrere le loro vacanze in famiglia, per la loro quarta proprietà. Parīlio, di Design Hotels, è un hotel concepito come una porta d’accesso alle vere Cicladi. L’anno successivo il duo ha introdotto Acron Villas, un complesso di ventiquattro ville dall’estetica minimale e tradizionale. La coppia visionaria sta stabilendo la sua posizione sull’isola e lanciando la loro terza proprietà nel 2022, Cosme Hotel, che è concepito per essere una celebrazione degli autentici villaggi mediterranei.