kane,-zero-gol-subiti-e-fattore-campo:-quest’inghilterra-fa-paura!-ucraina-liquidata-con-un-poker

L’Inghilterra liquida l’Ucraina con un netto 0-4 e si assicura la semifinale di Euro 2021 a Wembley: Harry Kane firma una doppietta, la difesa continua ad essere l’unica imbattuta nell’intero torneo

Football is coming home? Il coro degli inglesi sembra poter diventare un’affermazione. La squadra di Southgate continua a macinare gioco, raccogliere risultati positivi e sembra essere enormemente cresciuta rispetto a quella che aveva iniziato il torneo con qualche incertezza. Netto lo 0-4 con il quale la Nazionale dei 3 Leoni ha liquidato l’Ucraina di Shevchenko, praticamente inerme contro le folate offensive dei britannici, particolarmente quando la palla prendeva quota (ben 3 gol di testa). Si è definitivamente sbloccato Harry Kane: il bomber del Tottenham, a secco fino alla gara contro la Germania, ha firmato due reti salendo a quota 3 nel torneo. Di Maguire e Henderson le altre due che hanno reso ancor più rotondo il risultato. Resta ancora blindata la difesa, l’unica del torneo a non subire reti. L’Inghilterra si conferma una squadra solida dietro, con un gran potenziale offensivo e una rosa lunga che può permettersi di pescare dalla panchina talenti come Rashford, Sancho (oggi titolare al posto di Foden), Grealish, Henderson, Bellingham, Saka. Senza dubbio la favorita della parte bassa del tabellone, l’unica che potrà godere del fattore campo visto che semifinali e finale si giocheranno a Wembley. Ultimo ostacolo prima della finale la Danimarca che non ha alcuna voglia di fare da sparring partner.