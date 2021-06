kanye-west-e-irina-shayk-insieme:-come-ha-reagito-bradley-cooper

Il gossip al centro della scena Kanye West e Irina Shayk, in questi ultimi giorni. Circolava già da qualche tempo voce che i due stessero insieme. La prova è arrivata quando sono stati beccati in vacanza in Provenza, in Francia. Ora UsWeekly fa sapere in esclusiva cosa ne pensa Bradley Cooper, a cui Irina è stata legata dal 2015 al 2019. Insieme hanno una figlia, Lea De Seine, nata due anni prima della rottura definitiva. Dopo l’addio, la super modella ha mantenuto un bel rapporto con Bradley, anche per dare serenità alla bambina

Ora la Shayk ha riaperto le porte del suo cuore al noto rapper, ex di Kim Kardashian. Cosa ne pensa al riguardo Bradley? A rivelarlo al portale americano è una fonte vicina all’attore. Pare che quest’ultimo sosterebbe pienamente qualunque relazione della super modella. Cooper vuole solo che la madre di sua figlia sia felice. Dunque, sembra proprio che Bradley abbia reagito bene alla notizia sulla nuova storia d’amore della Shayk con Kanye West. Come già anticipato, Irina e il noto attore sono in buoni rapporti come co-genitori e non solo.

Infatti, la fonte precisa che sono anche “amici intimi” e tra loro condividono le cose personali. Probabilmente la modella ha messo subito Bradley a conoscenza della sua relazione, prima ancora dei gossip. Chiunque faccia felice Irina per l’attore va bene e sembra che l’ex di Kim Kardashian ci stia riuscendo. La coppia del momento ha deciso di trascorrere una vacanza in insieme in occasione del compleanno di lui, avvenuto lo scorso 8 giugno.

Kanye West e Irina sono stati beccati dai paparazzi in una boutique di un hotel di lusso. Non erano soli, ma in compagnia di altre persone, probabilmente amici del rapper. Questa è stata la loro prima uscita pubblica ufficiale. Stando alle ultime indiscrezioni, avrebbero iniziato a frequentarsi da qualche tempo, dopo essersi trovati attraverso alcune amicizie in comune.

Pare che anche la Kardashian approvi questa nuova relazione di West. Lo scorso 8 giugno non è mancato il suo messaggio di auguri in occasione del compleanno del rapper, per cui proverà amore per tutto il resto della sua vita. Secondo una fonte, Kim avrebbe apprezzato il modo in cui Irina ha gestito la sua separazione pubblica con Bradley. E sarebbe proprio questo il motivo per cui ha dato la sua approvazione.