kanye-west-en-couple-:-le-rappeur-semble-confirmer-sa-relation-avec-chaney-jones-dans-un-post-instagram

Une nouvelle idylle ? En janvier 2021, les fans de Kim Kardashian apprenaient son divorce avec Kanye West. Tous deux sont restés proches pour leurs enfants et, à de nombreuses reprises, leurs fans pensaient qu’ils allaient se remettre ensemble. Toutefois, ce ne fut pas le cas. La vie amoureuse du rappeur ne cesse de faire couler de l’encre ces derniers mois et il semblerait qu’il ait finalement retrouvé l’amour. Début janvier, il s’est affiché avec l’actrice Julia Fox et, très récemment, c’est dans les bras de Chaney Jones qu’on a pu l’apercevoir. Une relation qui semble avoir été confirmée par la jeune femme ce lundi 28 février. Sur son compte Instagram, elle a partagé une photo en compagnie de Kanye West. Deux jours plus tard, c’est le principal concerné qui a publié un cliché pris par des paparazzis. Sur celui-ci, on peut le voir en compagnie de Chaney Jones. En légende, il a tout simplement mis un coeur noir. De son côté, la jeune femme a commenté la publication en disant : “Mon amour“. Dans les commentaires, les internautes se sont réjouis pour le rappeur et l’ont félicité pour cette nouvelle relation. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ?

Il a eu du mal. Lorsque l’annonce du divorce de Kanye West et Kim Kardashian a été rendue public, les fans du couple ont été très surpris. De son côté, la sœur de Kourtney Kardashian a rapidement refait sa vie et elle semble être très épanouie. Ce n’est toutefois pas le cas du rappeur, qui a longtemps essayé de reconquérir son épouse. Il a même acheté la maison d’en face, assurant qu’il voulait simplement se rapprocher de ses enfants. Si sa relation n’a pas fonctionné avec Julia Fox, va-t-elle marcher avec Chaney Jones ? Selon une source proche de l’artiste, il semblerait que le couple ne soit pas encore officiel. “Ils ne font que s’amuser“, a-t-elle indiqué dans les colonnes de TMZ. “Kanye West est indéniablement attiré par Jones en raison de sa ressemblance avec Kim Kardashian“, a-t-elle poursuivi. En effet, les deux femmes se ressemblent beaucoup. Tout comme Kim Kardashian, Chaney Jones, une influenceuse et mannequin de 24 ans, a des formes généreuses qu’elle aime bien mettre en valeur. Toutes deux ont également un style vestimentaire quasiment similaire. Si la relation n’a pas été confirmée, les internautes ont immédiatement remarqué les similitudes, assurant que le rappeur avait, d’une certaine manière, retrouvé son ex-femme.

Kanye West : pourquoi s’en est-il récemment pris à Kim Kardashian ?

Il y a quelques jours, Kim Kardashian s’est exprimée au tribunal au sujet de son divorce avec le rappeur. Elle a notamment révélé que ce dernier diffusait des “fake news” sur les réseaux sociaux concernant leur vie de famille. Kanye West a souhaité lui répondre. “Kim affirme qu’elle a lu quelque chose en ligne prétendument par Kanye“, a d’abord expliqué l’avocat du rappeur. “Et qualifie les messages de sa déclaration de désinformation. Les posts sur les réseaux sociaux ne sont pas joints à la déclaration. Kim devait présenter les messages sur les réseaux sociaux comme preuves“, a-t-il poursuivi avant d’ajouter que Kim Kardashian doit “montrer que c’est Kanye qui a bien écrit les messages. Si cela avait été fait, les messages auraient été recevables en tant que déclarations d’un opposant au parti“, a-t-il conclu.

