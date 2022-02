Kanye West : le rappeur évoque ses pensées suicidaires, ses proches inquiets

Si vous êtes fans de Kanye West, vous n’avez pas pu passer à côté : la première partie du documentaire “Jeen-Yuhs : A Kanye trilogy”, est disponible depuis peu sur la plateforme Netflix. Ce documentaire lève notamment le voile sur les démons intérieurs du rappeur américain en offrant un regard intime à propos des problèmes de santé mentale de Kanye West, qui ne manque pas de s’en confesser.

Ce premier épisode, dont le reste de la trilogie sortira dans les prochaines semaines, est le prémice d’un travail de plus de deux décennies : Kanye West a été suivi pendant 21 ans, depuis le tout début de sa célébrité. C’est dans la troisième partie de “Jeen-Yuhs” que le réalisateur Clarence Simmons explique qu’il a remarqué pour la première fois un changement distinct chez le rappeur lors de sa tournée Glow in the Dark 2008, qui a eu lieu quelques mois après la mort de sa mère bien-aimée Donda en 2007. “Je pouvais voir que Kanye était en deuil, mais il continuait à travailler. Il refusait de s’arrêter. Il ne semblait plus être le même”, raconte ce dernier.

Pensées suicidaires et addiction aux médicaments

Au fil des années, West est devenu un père de famille, épousant Kim Kardashian en 2014 et accueillant les enfants North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3 ans, et Psaume, 2 ans. Pourtant, sa vie personnelle est restée dans la tourmente, avec notamment une hospitalisation en 2016 pour cause d’épuisement et manque de sommeil, peu après qu’il eut annulé les dates restantes de sa tournée Saint Pablo. Alors qu’il enregistrait en studio avec Kid Cudi l’année suivante, Kanye a avoué au rappeur de “Pursuit of Happiness” qu’il avait eu des pensées suicidaires et des problèmes de toxicomanie.

“Alors que j’étais à la maison avec ma femme et mes enfants, j’avais des envies de suicide. Et je ne réalisais même pas que j’étais devenu accro aux analgésiques”. Devant ces témoignages et ses passages en psychiatrie, plusieurs de ses proches ont vivement réagi. “Je suis inquiet pour lui”, “l’ancien Kanye me manque”, “on ne le reconnaît plus”…

