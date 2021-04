karina-cascella-contro-andrea-zelletta-e-natalia-paragoni:-«che-tristezza»

Karina Cascella si è scagliata contro Natalia Paragoni e Andrea Zelletta dopo le ultime dichiarazioni della fidanzata dell’ex gieffino. Ma cosa è successo?

Natalia Paragoni parla dell’intimità con Andrea Zelletta

Qualche giorno fa, Natalia Paragoni ha pubblicato alcune stories in cui ha ammesso di non sentirsi molto bene e di aver fatto ricorso ai cerotti caldi per placare il dolore alle spalle. Nei video condivisi dalla ex corteggiatrice di Uomini & Donne, però, citando Andrea Zelletta ha detto:

Se vi devo proprio dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare però ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato. Abbiamo fatto qualche movimento strano così ed è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua. Mi dispiace per chi vuole sapere i particolari, se Andrea vuole potrà dire qualcosa ma… Ma niente non sarà né la prima volta né l’ultima. Avoglia. Quando avrò ottanta anni starò ferma.

Qui il video:

Queste stories hanno in breve tempo fatto il giro del web e sono arrivate anche all’occhio e all’orecchio di Karina Cascella.

Karina Cascella contro Natalia e Andrea

Karina Cascella, sempre tramite Instagram stories, ha deciso di scagliarsi contro Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Ecco le sue parole:

Andreuccio si è dato da fare e il tuo pudore invece? Questi ragazzi sarebbero disposti a tutto pur di avere qualche follower in più . Che tristezza. Non ho dei tabù particolari, nel senso che comunque credo che ognuno col proprio uomo è libero di fare quello che vuole e di liberare la fantasia. Però come dicevo col proprio uomo, nella propria intimità, nella propria camera da letto, tra le mura di casa. Ma veramente dobbiamo stare lì a prendere il telefono e dire perché Andreuccio si è impegnato? E che cavolo ce ne frega a noi, non ce lo metti?

Karina, poi, ha continuato dicendo:

Ma sapete perché faccio questo discorso, questo ragionamento? Perché secondo me si sta superando un po’ il limite. Questa moda di spiattellare tutto nei dettagli più intimi, secondo il mio modesto parere non viene fatto perché si ha voglia di condividere o mandare certi messaggi. Chi condivide tutto, tutto lo fa esclusivamente per creare hype intorno al proprio profilo e per cercare più argomenti possibili per cercare di coinvolgere più persone. Nel bene o nel male l’importante è che se ne parli. A me questa roba non mi piace sono sincera. Per il mio modesto parere è così. Però è anche brutto perché tu sei disposto veramente a svenderti.

Di seguito il video:

In questo caso secondo Karina Cascella, Natalia avrebbe parlato del sesso con Andrea Zelletta solamente per creare un po’ di chiacchiericcio. Ma è davvero così? Per il momento, comunque, la Paragoni non ha risposto alle frecciatine della Cascella. Chissà se nella giornata di oggi dirà qualcosa in merito…