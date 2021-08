Karina Cascella fuori di sè sui social dopo che un fan scrive un commento “ Sarebbe meglio se …”

Molti hanno conosciuto Karina Cascella quando da giovanissima ha preso parte ad un docu-reality sui sentimenti ovvero “Vero Amore “ al quale ha partecipato insieme all’ex fidanzato. Da li ha preso il via una lunga carriera e anche la sua vita privata è cambiata innamorandosi dell’ex tronista Salvatore Angelucci. Dal loro amore è nata una splendida bambina di nome Ginevra e proprio nelle ultime ore la donna è dovuta intervenire sui social per fare delle precisazioni sul rapporto tra padre e figlia.

La vita privata di Karina Cascella

Karina Cascella in tutti questi anni si è fatta conoscere ed apprezzare per il suo carattere forte e soprattutto per la sua sincerità e schiettezza. Nel corso degli anni è cresciuto sempre di più il numero delle persone che amano seguirla sui social ed essere quindi partecipi della sua vita. Infatti, come in molti già sapranno, per diversi anni la Cascella è stata sentimentalmente legata all’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci e dalla loro splendida storia d’amore è nata nel 2010 la bellissima Ginevra. Quella tra Karina e Salvatore è stata una bella storia d’amore ma allo stesso tempo anche piuttosto travagliata. Poco tempo dopo la nascita della loro bambina ecco che i due hanno deciso di lasciarsi ma nonostante ciò hanno continuato a mantenere ottimi rapporti proprio per il bene della piccola. Alcuni anni dopo, esattamente nel 2017, la Cascella ha ritrovato la felicità al fianco di Max Colombo e nel 2019 i due sono andati a vivere insieme e con loro la piccola Ginevra oggi 11enne.

Il rapporto tra Ginevra e Salvatore Angelucci

Nonostante Karina Cascella e Salvatore Angelucci abbiano preso strade differenti ecco che i due in tutti questi anni hanno sempre dimostrato di essere molto affiatati. Negli ultimi mesi vi è stato però chi ha notato una ‘particolare’ assenza dell’ex tronista nella vita della figlia. Nello specifico una fan della Cascella le ha chiesto su Instagram “Perchè Salvatore non cerca più sua figlia? Il lavoro non è una scusa accettabile.. che delusione”.Queste parole hanno fatto molto arrabbiare la Cascella che senza pensarci molto ha risposto “Scusa? Salva sente Ginni più volte al giorno tutti i giorni. E’ via ormai per lavoro da un mese e mezzo, prende un aereo ogni due giorni e da qualsiasi posto del mondo in cui si trovi, sente la piccola. E faranno una settimana di vacanza loro tre con i cagnolini a fine agosto. Magari se chiedeste le cose prima di scrivere messaggi così forti sarebbe meglio. Grazie.

La Cascella al Grande Fratello Vip

Molti sono inoltre i followers che hanno chiesto alla Cascella se parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip oppure no. Anche in questo caso la donna ha risposto di no precisando che in realtà non l’ha mai contattata nessuno, forse proprio perché conoscono già quale sarebbe la sua risposta.