Karina Cascella: “Ho conosciuto Valentina Persia ed è una iena, mi dà solo il voltastomaco”

Giudizio durissimo di Karina Cascella a Valentina Persia, concorrente dell’Isola dei famosi 2021. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha commentato le vicende della naufraga e in particolare la lite con Fariba Teherani, madre di Giulia Salemi. Ha inoltre raccontato di averla conosciuta durante una vecchia registrazione di Caduta Libera. In quell’occasione, Valentina non le avrebbe fatto una buona impressione. Ed è quell’episodio che la Cascella rende noto.

in foto: Karina Cascella

“Valentina Persia? Mi dà il voltastomaco”

“La domanda è: ‘Pensa di far ridere?’. Risposta: ‘No, perché a me ha dato solo il voltastomaco’”, è il giudizio lapidario di Karina Cascella che si espone sui social commentando quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata dell’Isola, il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi: “La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente”.

L’aneddoto nel backstage di Caduta Libera

L’incontro tra le due donne sarebbe avvenuto nello studio di Caduta Libera, il preserale condotto da Gerry Scotti. “Io l’ho vista una volta sola, registravamo una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti. Vi posso dire solo che da quel poco che ho visto era una iena, altro che comica. Di un’antipatia che non potete immaginare. E lì mangiava, pensate ora a digiuno come sarà […] L’arroganza e la cattiveria contro Fariba mi pare un po’ esagerata. A me piace la schiettezza sicuramente, ma non l’arroganza fino a quel punto”, ha aggiunto la Cascella ricordando quell’esperienza. Per il momento, Valentina non può rispondere. Naufragata in Honduras insieme a un altro gruppo di naufraghi, la donna sta vivendo la sua esperienza in tv a migliaia di chilometri di distanza dall’Italia.