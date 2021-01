Karina Cascella, in pantaloncini e stivali mostra le gambe: ammirevole – FOTO

Karina Cascella conquista un “tripudio” di likes su Instagram, grazie ad una posa osè in pantaloncini corti: gambe lisce, un sogno

La sexy Karina Cascella ha catturato tutta l’attenzione di questo mondo su di lei, dopo l’ultimo scatto “rovente”, di fronte al quale i fan sono rimasti sbalorditi. Ma per l’ex tronista di “Uomini e Donne” non si tratta della prima volta in assoluto che contribuisce a trasmettere il buon umore tra gli “animi” talvolta peoccupati di questi tempi.

La forte personalità e il carisma di un carattere estroverso sono stati gli “ingredienti” giusti per un biglietto da visita in tv, da “leccarsi i baffi”. Purtroppo non tutti hanno “sposato” il suo modo di pensare, di lanciarsi a “capofitto” in qualsiasi esperienza che le capita a “tiro”. Oppure l’istinto e i riflessi giusti di far valere le proprie ideologie o intenzioni, nei confronti di un personaggio mediatico, molto spesso preso di mira dalla critica

Karina Cascella, scatto da “fotomodella: promossa a pieni voti dai fan di Instagram

Continua nel segno della sensualità, la campagna di notorietà di Karina Cascella. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi ha saputo accaparrarsi la sua “fetta” di pubblico, che ora non smette per un attimo di seguirla. La showgirl napoletana non perde un attimo di tempo, nel “deliziare” i fan con scatti alla moda dal valore assoluto. Dai vestiti alle scarpe firmate, fino al rinnovamento del benessere estetico.

Per l’occasione, Karina si affida sempre all’”usato sicuro”, con “Fitvia” in prima linea per ritrovare la perfetta forma fisica. “E’ un programma completo con all’interno tantissimi best-sellers e la fantastica guida completa di piano alimentare e allenamenti! Tantissimi tè, snack e prodotti in edizione limitata 🌿”.

Questo è il messaggio che l’ex tronista della Mediaset vuole dare al suo pubblico in delirio, mentre lei appare già avanti “anni luce” da questo punto di vista. A completare un repertorio di bellezza sensazionale, Karina ha scelto un outfit “total white” in stivali marroni, pantaloncini corti e due gambe lisce e “levigate”, a tal punto da accompagnare i fan ad imitarla: standing ovation!