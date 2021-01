Karina Cascella la camicetta si sbottona e sale la pressione – FOTO

Karina Cascella infiamma il web con il suo look per l’ospitata da Barbara D’Urso. Il web si infiamma e fioccano i commenti

Karina Cascella ieri è tornata in tv per la gioia dei suoi tantissimi fan. L’opinionista e influencer sta rimanendo abbastanza fuori dalla televisione in questo periodo per una sua scelta. Ha paura, cerca di incontrare meno persone possibili per tutelare la sua famiglia e così è diverso tempo che non si reca in Mediaset.

Ieri però è tornata a Pomeirggio Cinque, seppur in collegamento, a far sentire la sua voce, sempre un po’ pungente ma veritiera. È questo quello che piace della Cascella: non ha mai filtri e dice sempre quello che pensa anche a rischio di risultare scomoda. Lo fa in tv ma anche sui social, senza remore.

E proprio per questo o la si ama o la si odia, non ci sono mezze misure. Quello che è certo è che suoi social ha un grande seguito con 1,1 milione di follower che non si perdono nemmeno un passo di quello che fa, tra i suoi allenamenti, le sue ricettine in cucina, i consigli, le riflessioni e anche i momenti un po’ sensuali che ci regala.

Lo scatto di ieri oltre che bello ha fatto andare su di giri il web. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Karina Cascella, la bellezza è imbarazzante