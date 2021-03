Karina Cascella mostra le curve devastanti e un fisico strepitoso: favolosa – FOTO

Karina Cascella pubblica una foto su Instagram che la incorona una bomba super sexy con curve devastanti e una forma smagliante

Nota come una delle celebrità italiane televisise più espansive a livello caratteriale, Karina Cascella sente il calore dei fan attorno a se e non delude le aspettative. La web influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, di origine partenopea ha incantato il pubblico con performances mozzafiato.

Prima di fare la sua apparizione ufficiale tra le corteggiatrici dell’equipe di Maria De Filippi ha partecipato a diversi docu-reality che ne hanno evidenziato le capacità di testimoniare gossip. Non a caso, Barbara D’Urso non si tira indietro nel prenderla in considerazione e invitarla in studio per qualche “chicca” da opinionista tv esperta.

Al giorno d’oggi, Karina ama spendere il proprio tempo libero per mantenersi in forma e non delludere le aspettative dei fan. Vediamo per questo giro cosa ci propone…

Karina Cascella incontenbile su Instagram: un “tocco” alle forme e al benessere naturale

Tra le web influencer più appetibili del web c’è senz’altro l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Karina Cascella. Quest’ultima ha fondato la sua carriera principalmente sulle vicende di gossip nazionale, ma si è fatta valere per la sua enorme bellezza, una sorpresa per i fan che ad un certo punto non l’hanno più persa di vista neanche per un attimo.

La maggior parte degli scatti su Instagram della Cascella mettono in evidenza una personalità schietta e intraprendente nelle decisioni. Ma la risultante principale agli occhi di falco di un pubblico in delirio è senz’altro un aspetto fisico che rasenta la perfezione. Il paesaggio di curve devastanti è soltanto uno dei tanti punti di vantaggio intrinsechi nello spirito di bellezza della blogger aversana.

Lei è una realtà favolosa, come nell’ultima occasione “social” in cui mette in evidenza non solo il panorama di forme da capogiro, ma anche la dritta via per un benessere naturale all’altezza della situazione. E voi ragazze, invece, seguirete i suoi consigli per diventare come lei?

