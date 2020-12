karina-cascella-tuona-contro-alessandra-gallocchio,-ex-del-compagno-salvatore

Una risposta stringata nelle stories dell’influencer Karina Cascella fa impazzire la rete.

Nei giorni scorsi, l’ex opinionista di Uomini e donne ha infatti reso noto che Alessandra Gallocchio non fa più parte della loro famiglia: “Per tutti noi è stata la delusione più grande”, scrive su Instagram, in risposta ad un followers, scatenando la curiosità di molti.

La Gallocchio era infatti fidanzata con Salvatore Angelucci, ex di Karina e padre di Ginevra, ma per qualche motivo non ancora reso noto dai diretti interessati, l’immagine di bella famiglia allargata si è completamente rotta come un fulmine a ciel sereno. Eppure non più tardi di qualche settimana fa il dj, ex tronista, e la fidanzata era parsi felici e spesso insieme con i Rodriguez tanto che la scorsa estate avevano trascorso le vacanze insieme a Belen e c.

Qualcuno ipotizza che ci sia un tradimento alla base di questa rottura altrimenti non si spiega il perchè di questa decisione drastica dal momento che le due coppie Karina e Max Colombo e Salvatore ed Alessandra erano soliti trascorrere molto tempo insieme (pre Covid): dalle vacanze, ai compleanni e la stessa Gallocchio era diventata una figura importante nella vita della piccola Ginevra.

Ad oggi, oltre alle affermazioni della Cascella non è trapelato nient’altro se non che non si seguono più sui social.