kate-a-mare-con-un-bikini-di-bershka,-la-principessa-cambia-marca-per-la-spiaggia.-costa-meno-di-20-euro,-fantastico

E’ da poco uscito il reportage di Kate ai Caraibi col marito William. Tra le foto della futura Regina spicca una in spiaggia con un bikini Berska, dal prezzo davvero mini, Per quest’occasione la principessa ha lasciato il marchio Zara per uno altrettanto low cost. Vediamo insieme quali sono i più belli della collezione che costano meno di 20 euro.

Si avvicina l’estate ed è subito corsa ai bikini, l’indumento per eccellenza per la spiaggia. Le firme più gettonate, come Bershka, sono pronte per affrontare il grande shopping e hanno già preparato le loro proposte. Ce ne sono di tutti i tipi, per tutti i fisici e per tutte le abbronzature. Perché il costume da bagno non si sceglie in base alla moda del momento, ma in base alle proprie curve e al tono della propria pelle. Ci sono colori che risaltano maggiormente sulle carnagioni abbronzate, altri toni che invece mettono in evidenza quelle più chiare ed eleganti. Ma non solo, cambiano anche i modelli.

Esistono i bikini più sgambati, o quelli a vita alta che danno una forma migliore ai fianchi, infine ci sono scollature di tutti i tipi, per seni di tutte le dimensioni. Insomma, ogni donna deve scegliere con attenzione il bikini di Bershka da indossare al mare. Perché le mode passano, ma lo stile resta e ognuna di noi dovrebbe curare il suo stile personale. E’ anche vero però che moda e stile possono venirsi incontro. Ogni anno le passerelle ci propongono interessanti novità, che potremmo utilizzare anche a nostro vantaggio. Perché mentre lo stile è personale, è la moda che va incontro ai gusti di una società che cambia anno dopo anno.

Per questo, è sempre utile per le amanti della moda lanciare un occhio alle grandi firme e si nuovi prodotti proposti. E quest’anno sono già tutti pronti per i bikini. A breve potremo cominciare a fare i primi bagni e dobbiamo essere pronte a mostrarci al meglio. Per la prossima stagione i costumi da bagno nei negozi verteranno maggiormente su delle nuances che potranno rendere contente tutte. Le firme più abbordabili per noi comuni mortali traggono il meglio dalle passerelle per riproporlo in chiave low cost, e Bershka ha lanciato la sua nuova collezione decisamente alla moda.

Partiamo dai colori scuri, il nero e il marrone che per un bikini vanno sempre bene. Il primo capo a sinistra è impreziosito da un anello che unisce i triangoli della scollatura ed è un due pezzi. Il reggiseno è in vendita sul sito di Bershka a 15,99 euro, mentre lo slip costa 12,99 euro. Il secondo modello è caratterizzato da uno scollo a V e uno slip molto sensuale, intrecciato sui fianchi. Il reggiseno costa 17,99 euro mentre la mutandina è in vendita a 15,99 euro. Infinte c’è un modello intero incrociato sul seno di colore nero, che lascia scoperto l’ombelico, in vendita sul sito a 19,99 euro.

