Kate a passeggio con un abito a fiori di Zara che costa solo 40 euro, è il colore di quest’anno, bellissimo, è corsa a comprarlo

Gli abiti a fiori per la primavera e l’estate 2022 saranno un must have nel guardaroba. Moltissimi brand low cost del momento ce li propongono di ogni tipologia e per ogni esigenza. E la moda a fiori piace tantissimo anche a Kate che proprio in questi giorni è stata fotografata con un abito a fiori di Zara che le dona particolarmente. E’ un abito della collezione passata ma anche quest’anno Zara ha riproposto la stessa versione solo più corta rispetto all’abito indossato dalla principessa, riproducendo anche lo stesso colore amato da Kate. vediamo qual è e le alterantive sempre low cost alla moda dei fiori.

La stampa floreale è sempre più amata e scelta dalle donne di ogni età. Donano un aspetto fresco e romantico e sono perfetti per ogni occasione. Tra le nuovissime collezioni dei brand più amati emergono tante proposte interessanti, a prezzi formidabili. Quello che li rende ancor più apprezzati è la loro poliedricità; li ritroviamo infatti a maniche lunghe ma anche corte o con spalline sottili. Talvolta sono lunghi, altre midi o mini. Soddisfano, insomma, le esigenze di ogni body shape. ( continua dopo la foto)

Anche molte donne dello spettacolo hanno optato per questa alternativa, tra cui Giulia Salemi, Belen e Cecilia Rodriguez, le sorelle Ferragni, Giulia de Lellis. Esistono infatti in commercio tipologie infinite di abiti a fiori, accessibili a tutte. Se non sapete da dove iniziare a cercare, vi offriamo 5 proposte di 5 brand differenti, per soddisfare ogni eventuale necessità.

La prima proposta è quella del più amato dei brand spagnoli: Zara. È un abito con scollo a V e maniche a sbuffo. Si presenta in satin e con uno dei colori di questa stagione: carta da zucchero. Le stampe floreale sono di diversi colori, tra cui blu, giallo e rosa. È pratico ma elegante, perfetto anche per una cerimonia. Il prezzo è di 39,55 euro. La seconda proposta è ancor più economica ma forse più audace. Parliamo di un abito di Pull and Bear, al costo di 29,90 euro. Questa volta è midi, con collo a triangolo e spacco laterale. È disponibile con fondo rosso o celeste.

La terza opzione è di Stradivarius. Il brand ha infatti creato una capsule ispirata a Bridgertone, la ormai celebre serie tv britannica lanciata da Netflix. Tutta la collezione è quindi a tema floreale. L’abito che proponiamo è un mini in una color verde mela, con scollo a cuore. La quarta proposta è forse la più romantica di tutte. È la nuova collezione di HeM, con scollo a V e maniche corte. La gonna è svasata e presenta una cintura in vita. È disponibile in 4 colorazioni: nero, marrone, beige e panna. Il costo è di di 24,99.

L’ultimo abito consigliato è di Mango. Il tessuto è in cotone leggerissimo e con un modello incrociato e svasato, sempre a maniche corte. Il fondo è in rosa, con meravigliosi fiori rossi. Il costo è di appena 25,95 euro. Insomma, tutti i marchi si sono ispirati alla stagione primaverile per realizzare capi armoniosi e vivaci, perfetti per aperitivi e serate in compagnia.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate a passeggio con un abito a fiori di Zara che costa solo 40 euro, è il colore di quest’anno, bellissimo, è corsa a comprarlo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.