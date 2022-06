Kate a passeggio incanta tutti con un paio di sabot di Zara. Costano solo 30 euro. Perfette per l’estate

Quest’anno sono tornati di moda i sabot e, come sappiamo il brand spagnolo Zara è sempre all’avanguardia. L’azienda, infatti, ha proposto tantissimi modelli per ogni occasione e a qualsiasi prezzo. E’ sempre capace di rispondere a qualsiasi esigenza. Anche la duchessa Kate Middleton è stata avvistata in giro con un elegantissimo paia di sabot neri. Ecco alcune proposte avvincenti.

I sabot, in origine, sono calzature in legno tipiche della Valle d’Aosta, in particolare di Ayas. Ma oltre alla regione italiana, vengono realizzate anche in Belgio e Paesi Bassi, nella zona del Massiccio del Giura, lungo i Pirenei e più in generale nella Francia settentrionale. Col tempo poi, ogni brand, ha assunto una sua particolarità ed unicità per questo tipo particolare di scarpe. Vediamo Zara cosa ci presenta per questa stagione.

Il modello di Zara più avvincente, scelto anche da Kate, è un tipo di sabot nero con tacco largo, alto 8.5 cm e plateau. Dotato di una soletta flessibile composta da lattice progettata per offrire maggiore comfort. Il costo è di soli 39,95 euro. C’è la variante anche in camoscio, al costo di 59.95 euro.

Se invece, si ha la necessità di avere un’estrema comodità, Zara offre un paio di sabot bassi, in pelle scamosciata con fascetta posteriore dotato di borchie. Chiusura con cinturino al lato. Anche loro sono dotati di soletta tecnica flessibile in schiuma composta da lattice per offrire un extra comfort. Li presenta in due varianti di colore: nero e verde cachi. Il prezzo è di 49,95 euro.

Avete un evento importante e volete essere eleganti ma allo stesso tempo stare comode? Zara ha la soluzione a tutto. Offre una scarpa chicchissima, bassa, elegante con dettagli preziosi in strass. Color beige neutro, abbinabile a qualsiasi colore e a qualsiasi outfit da cerimonia ma anche più casual. Il costo è di 39,95 euro.

Inoltre, per chi, invece, vuole osare e rendersi unica, Zara presenta un tipo sabot in stile zoccolo in pelle, con dettaglio di borchie. L’altezza è medio bassa, capace di renderli abbastanza comodi anche per passeggiare. Il colore è unico, marroncino e, trattandosi di vera pelle, il loro costo è di 99,95 euro.

