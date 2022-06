kate-a-passeggio-per-londra-con-un-meraviglioso-abito-in-lino-di-zara.-tutte-lo-vogliono,-costa-solo-25-euro

Con l’abito di lino, metà dei nostri problemi estivi sono finiti. È davvero difficile trovare un abito in estate che ci renda eleganti e ci permetta allo stesso tempo di affrontare le temperature alte senza sudare troppo. Ma la soluzione giusta è proprio dietro l’angolo, e se non volete recarvi in negozio ad acquistarli, i siti web dei nostri brand low cost preferiti sono a nostra completa disposizione.

Il tessuto migliore che possiamo usare in estate è senza alcuna ombra di dubbio il lino. È fresco, pratico, raffinato e da sempre utilizzato anche dai più grandi divi. Ma come tutte le cose belle, deve pur avere un piccolo difetto. Tutti i capi di abbigliamento in lino infatti non possono evitare di stropicciarsi facilmente. Ma non sarà questo piccolo dettaglio a fermarci. Anzi, il mondo della moda lo accetta e lo ritiene un tratto peculiare. Parliamo di una texture pregiata, fresca, di fibra naturale che è ormai indispensabile in ogni guardaroba estivo. Il bianco è di certo il colore più gettonato, insieme al beige. Ma ormai i brand, visto il grande successo, propongono abiti in lino di qualsiasi colore.

Un classico dei nostri consigli moda è Zara. Il brand spagnolo non delude mai è ha sempre tantissime alternative disponibili. La collezione estiva 2022 vi stupirà di certo. Fresco, romantico e con un pizzico di sensualità è questo meraviglioso abito nero. Presenta uno scollo quadrato e maniche corte a sbuffo. Il pezzo forte è la parte posteriore, con dettaglio di fascette incrociate. Se invece siete fan del lino bianco, questo abito fa al caso vostro. Come sempre, Zara aggiunge sempre un tocco di particolarità. Infatti l’abito è impreziosito con arricciature laterali e aperture con allacciature sul davanti. Li trovate entrambi a meno di 40 euro.

Se invece amate i colori e pensate che l’estate sia la stagione perfetta per sfoggiarli, non potete non correre a dare un’occhiata nei negozi o sul sito Stradivarius. Intanto, abbiamo scelto due di quelli che ci sembrano gli abiti migliori. Il primo è in lino color verde mela, con scollo quadrato, arricciature su tutto il corpetto e volant sulla parte inferiore. Romantico e perfetto per una giornata baciate dal sole. Il prezzo è di appena 25 euro. una proposta più serale è invece in rosso. L’abito in lino si presenta con scollo halter, dettaglio cut out sui fianchi e spacchi su entrambi i lati. Il prezzo è il medesimo. Fresco, comodo, e perfetto anche con un paio di décolleté.

Chi ha detto che gli abiti in lino possano essere solo corti? Mango ha pensato ad alternative maxi e midi. È midi il fatti il modello in verde con spacchi laterali e un anello centrale che definisce la vita. Inoltre si tratta di un capo realizzato con fibre eco-sostenibili. Il prezzo è di 40 euro. Sempre colorato e vibrante, è il secondo abito, questa volta in azzurro. Il modello è maxi, svasato e senza maniche. Ha un dettaglio increspato sul collo e spacco laterale. Un aperitivo al mare vi aspetta con indosso uno di questi due abiti. Insomma, gli abiti di lino sono un must have assoluto per questa stagione estiva e per la prossima. Le proposte non mancano, non vi resta che scegliere.

