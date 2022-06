Kate al party estivo con un abito elegante di Zara. Il brand spagnolo colpisce ancora: Il costo è solo di 50 euro

Con la nuova collezione estiva di Zara non è necessario spendere tanto per risultare eleganti. È in arrivo per voi una carrellata di abiti che vi daranno un aspetto sofisticato e tanto glam. Potrete giocare con tutte le nuances di colori possibili, con fantasie floreali ed anche un po’ etniche. I prezzi sono sempre dei validi alleati tanto che c’è un assalto sul sito anche dopo aver visto l’abito indossato da Kate, duchessa di Cambridge.

La parola d’ordine della nuova collezione di abiti estivi firmati Zara è eleganza. Perfetti per cerimonie, per serate in spiaggia o un po’ romantiche a lume di candela, non potrete farne a meno. La nota positiva è che il colosso spagnolo delle aziende low cost pensa davvero alle esigenze di tutte. Troverete infatti modelli lunghi, midi o corti, che si sposano bene con ogni tipo di silhouette e body shape. E ad impreziosire il tutto saranno tagli particolare, asimmetrie, scolli importanti e spacchi laterali. Vediamo insieme alcuni dei modelli più belli.

Uno dei nostri preferiti è questo fantastico abito midi in satin color azzurro. Presenta uno scollo a V incrociato e chiusura sul collo con bottoni. La schiena è in vista e riuscirete ad unire eleganza e sensualità in un’unica mossa. Questo è l’abito Zara per eccellenza, perfetto sia di giorno che di sera. E quale colore migliore del bianco da sfoggiare in estate quando si è abbronzati? Questo abito in corsetto presenta applicazioni di strass che lo impreziosiscono. La raffinatezza è estrema e presenta anche uno spacco laterale e parte della schiena scoperta. Entrambi li trovate a soli 50 euro.

Se invece siete tra quelle che amano il nero in ogni occasione e non vi riescono a rinunciare, noi non vi chiediamo di farlo. Zara propone infatti tantissimi modelli, sempre molto particolari. Per le più audaci questo abito drappeggiato è ideale. Il modello questa volta è corto e presenta uno scollo a V e allacciatura al collo. Il drappeggio definirà la vostra silhouette nascondendo anche qualche piccola imperfezione. Il prezzo è di appena 20 euro. L’alternativa è un abito lungo, sempre in nero, con scollo a V, spalline sottili regolabili incrociate sulla schiena e tagli cut out. Inoltre, presenta un magnifico spacco posteriore. Il prezzo è invece di 40 euro.

Zara ha pensato anche alle amanti delle stampe più audaci. Questo abito lungo con stampa animalier è pazzesco. Le maniche sono lunghe a regolabili grazie ad un elastico. È foderato e con un elegantissimo spacco posteriore. Per le più romantiche, non può mancare la stampa floreale. Questo vestito midi a corsetto, con spalline regolabili e in color azzurro e verde può fare al caso vostro. Il prezzo è di 40 euro. Insomma, la scelta è davvero ampia e anche questa volta l’azienda spagnola non ci ha deluse.

