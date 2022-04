kate-al-pranzo-di-pasqua-con-l’abito-zara,-perfetto-anche-per-le-cerimonie,-costa-meno-di-50-euro.-e’-corsa-a-comprarlo

Zara ha sempre la soluzione per tutte noi e per ogni occasione, con abiti eleganti e raffinati a prezzi più che bassi. In particolare la futura Regina di Inghilterra ha scelto ancora questo brand anche per il pranzo di Pasqua osando con un abito da cerimonia della linea primavera 2022 che cost meno di 50 euro. Vediamo quale ha preferito Kate e i modelli migliore per partecipare a eventi e matrimoni senza spendere troppo.

Si sa che con l’arrivo della primavera aumentano le cerimonie in vista. Potrebbe capitarci la gioia di essere invitate a più di un evento e di dover quindi spaziare con gli outfit. E se il problema dovesse essere un budget ridotto, l’azienda spagnola è pronta a risolvercelo. Zara ha infatti proposto una nuovissima collezione con capi degni da passerella, sebbene non si tratti di outfit ed abiti di alta moda.

Ecco alcune proposte interessanti: prima di tutto Zara si è ispirata ai classici temi primaverili, con fantasie floreali e romantiche, osando con qualsiasi tipo di colore e proponendo abiti di varie lunghezze e differenti scollature. In particolare il primo modello proposto è quello scelto dal Kate. Un abito floreale e molto bon ton proprio come piace alla Duchessa.

Un’alternativa per le meno romantiche ma più seduttive è l’abito lungo in stile lingerie, con scolli halter o profondi, talvolta con spacchi laterali. Fasciano perfettamente il corpo risaltando le forme ma senza mai risultare volgari, donando un tocco di eleganza indiscutibile. Zara ce li propone anche a maniche lunghe. I colori, anche in questo caso, sono vibranti ed accesi, seguendo le tendenze della stagione. Solitamente si presentano con contrasti monocromatici.

Se invece non siete pronte ad osare con colori primaverili, né con scollature e spacchi, Zara ha pensato anche a voi. Basic ma pur sempre particolari sono le proposte dai colori neutri. Semplicità ed eleganza saranno le parole chiavi, senza rinunciare a sentirvi a proprio agio. Tutte le proposte non superano i 50 euro, permettendo ad ogni donna valide alternative per ogni fisicità e per ogni disponibilità economica.

