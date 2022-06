kate-bellissima-con-un-rossetto-zara,-il-marchio-lancia-i-trucchi-low-cost-per-l’estate.-ecco-quello-scelto-da-kate

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione estiva che si avvicina ha pensato agli indumenti e accessori per tutti i gusti. Ma adesso il marchio spagnolo si è lanciato in una nuova sfida: quella del make up. Per cominciare, ha lanciato una linea di lipstick perfetti per le sere d’estate. Con l’abbronzatura e la possibilità di truccare meno il viso e gli occhi, la bocca resta l’unica parte da mettere in mostra grazie all’aiuto dei rossetti. Non solo di sera, anche di giorno ci danno quel tocco glamour e ci aiutano anche a proteggere le labbra dal sole e prevenire tagli e scottature.

Ogni donna deve avere una scelta di lipstick differente. Zara è anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di un anno e mezzo siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode.

Soprattutto, le ciabatte sono state le nostre migliori amiche. Ma con l’avvicinarsi della bella stagione possiamo tirare fuori i vestiti dall’armadio e sfoggiare i nostri nuovi look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per completare i nostri outfit non può mancare un lipstick di Zara. Ce ne sono di vari colori e tonalità. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo i lipstick che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici e tra queste anche quelle scelte da Kate.

Ultimatte: rossetto vellutato opaco dalla formula ultra-pigmentata. Leggero, non secco, confortevole sulle labbra, garantisce una copertura totale. È arricchito con vitamina E antiossidante per garantire idratazione e protezione. Disponibile in 12 diverse tonalità, dai nude ai rossi più audaci fino al lilla.

Ultimatte Trio: include i 3 colori più amati della collezione, due nude perfettamente bilanciati per adattarsi a tutti gli incarnati e una nuance mora ricca e vellutata da indossare in inverno.

Hi Matte: un rossetto liquido ultra-matte formulato con pigmenti intensi. Un top coat che garantisce un look a lunga durata. Disponibile in 9 tonalità.

Behind the scene kit: il cofanetto make-up in edizione limitata contiene una selezione scelta da Pat McGrath. Include Ultimatte Lipstick UM01, un rossetto opaco color nude dalla formula pigmentata e la copertura totale; Hi Matte in M14, rossetto liquido con pigmenti intensi e Line it up! in L02, matita per le labbra a prova di sbavature.

