kate-bellissima,-giornata-al-mare-con-un-costume-a-fascia-di-zara-che-costa-solo-20-euro.-colore-da-urlo,-eccola

Che si tratti di Bikini o di costumi interi, la soluzione a fascia sarà la più diffusa e glamour della stagione estiva 2022. Perfetta per ogni body shape, è una soluzione accessibile a tutte le donne. I Brand beachwear low cost più famosi del settore hanno già sfoggiata le loro collezioni 2022. Tra i pezzi più in voga, ci saranno quelli a fascia e proprio questo tipo è stato indossato anche dalla duchessa Kate Middleton.

Le condizioni meteo già da settimane permettono di frequentare spiagge e di indossare costumi da bagno. Non tutte le donne però amano lacci o bretelle in stile reggiseno per i propri costumi. Ecco che in questo caso intervengono in loro aiuto i modelli a fascia, perfetti anche per non lasciare segni dell’abbronzatura che potrebbero risultare molto scomodi se si è solite indossare abiti con spalline sottili. Quest’anno i modelli a fascia in circolazione sono raddoppiati e, soprattutto, sono disponibili in infinite nuances di colori, molto accesi e vibranti. Ecco a voi una selezione dei più belli.

Le prime due proposte arrivano da Tezenis. Il brand si è fatto apprezzare sempre di più negli ultimi anni, anche grazie alla collaborazione con Giulia di Lellis che ogni anno propone una sua capsule personale di costumi. E come ogni anno, l’azienda ha pensato proprio a tutte le donne. Ci offre infatti modelli con imbottitura ma anche senza, per soddisfare qualsiasi esigenza. Una dei colori dell’estate 2022 è sicuramente l’arancione. Questa fascia è proprio nel colore dell’estate 2022, presenta imbottitura graduata e ferretto e un tessuto shiny, effetto lucido. L’altra proposta è con fantasia in azzurro e bianco e presenta le stesse caratteristiche. Il prezzo in entrambi i casi è di 12 euro e troverete il bikini bottom abbinato.

Altri due modelli di costumi a fascia appartengono, invece, al mondo Calzedonia. Per un tocco più sbarazzino ed un modello privo di imbottitura, la fascia Formentera farà al caso vostro. È disponibile in fucsia, giallo e azzurro. Il tessuto brillante è in filo lamè, presenta arricciature ed una chiusura posteriore a fiocco. Il costo è di 20 euro ed il pezzo inferiore presenta le stesse caratteristiche ma ad un costo inferiore: 10 euro. Un’altra soluzione imperdibile è la fascia Panama. Questa volta è presente una leggera imbottitura ma senza ferretto. Il tessuto è in pizzo sangallo ed ha sfumature multicolore. Il prezzo è di 30 euro, mentre la brasiliana abbinata ha i lacci laterali ed un costo di 20 euro.

All’appello dei brand di beachwear non può mancare Yamamay: particolarissimo è questo modello in fascia monospalla color rosso. Il tessuto è lucido e presenta un occhiello in oro sulla spalla, che lo rende elegante e glamour. Il costo è di 35 euro. Anche il pezzo inferiore presenta lo stesso anello, che richiama quello superiore. Ancora più ricco di glam e di dettagli è il modello a fascia Mayuri, in nero con strass ed un tocco luccicante. Perfetto per un aperitivo speciale al tramonto, anche quando calerà la luna. Il costo, in questo caso, è di 39,90 euro. Insomma, i nostri brand preferiti hanno pensato, per i loro costumi, proprio a tutte le donne e a tutte le occasioni.

