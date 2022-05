kate-colpisce-ancora,-a-passeggio-con-la-t-shirt-in-satin-di-zara-da-20-euro.-bellissima-e-super-chic,-da-comprare-subito

Kate Middletton colpisce ancora. La Duchessa sceglie ancora Zara per accompagnare i figli a scuola, indossando una semplice t-shirt del famoso spagnolo. Vediamo comsa ha indossato e le nuove proposte di questa stagione. Anche quando si tratta di capi basic Zara sa sempre stupirci con proposte fresche e versatili. Le nuove t-shirt della stagione primaverile soddisfano le esigenze di tutte. I prezzi sono bassissimi e, si sa, la qualità è sempre il top.

La t-shirt è uno di quei capi basic senza il quale probabilmente non riusciremmo a creare un outfit primaverile a tutto tondo. Funziona un po’ come un jolly: in assenza di idee, è sempre la scelta giusta. Lo è ancor di più se abbinata con blazers oversize o con giacche in pelle ed in denim. Ecco quindi che da un elemento basico si pongono le basi per la creazione di un outfit a tutto tondo, a cui non possiamo rinunciare. Zara ha deciso di proporre, con la nuova collezione primaverile, un’ampia scelta di t-shirt. ( continua dopo la foto)

Innanzitutto, la regina delle t-shirt rimarrà sempre quella bianca. Che sia a stampa, o con maniche a sbuffo o completamente immacolata, è il must have per eccellenza. E non pensate che sia solo un indumento da giorno. Ormai è possibile trovarle anche in raso o in seta con un tocco di eleganza che impreziosirà i vostri look serali. La miglior proposta in bianco di Zara è proprio questa raffinatissima maglia in satin con scollo a V, il cui costo è di soli 20 euro. si tratta un capo semplice ma con un tocco di eleganza che vi permetterà di indossarla anche da sola. Proprio questa è stata la scelta di Kate, sempre elegante e super chic anche per una semplice passeggiata.

Un altro imperdibile pezzo è la classica t-shirt a righe stile marinaio. Zara ce la propone in un 100% cotone, con scollo rotonda e con i classici colori in bianco e blu. Il costo è di appena 6,95 euro. Sempre seguendo i trend del momento, possiamo trovare nei negozi del brand spagnolo innumerevoli t-shirt con stampe e scritte che inneggiano alla positività. “ allow yourself to be happy” ( permetti a te stesso di essere felice) è il mantra della terza alternativa. La colorazione disponibile è in bianco, con stampa rosa, 100% cotone e scollo rotonda. Il prezzo è di 6.95 euro.

Per una scelta più colorata e romantica, la t-shirt in crochet rosa è più che perfetta. È presente anche la versione in arancione. Il prezzo è di 15,95 euro. Per le più audaci, Zara offre anche t-shirt traforate in cannetè , con trasparenze, il cui costo è di 17,95 euro. É un capo perfetto per una serata in discoteca o per una cena per niente romantica.

E sempre per chi ha voglia di osare, l’ultima proposta è quella di una t-shirt crop in jacquard con pietre a forma di fiore applicate sul davanti. È sicuramente utilissima per un aperitivo in spiaggia al tramonto, per i suoi toni molto esotici. Il prezzo è di 19,95 euro. Insomma, come sempre Zara pensa a tutte e non rinuncia alla qualità e alla freschezza dei tessuti, nemmeno quando si tratta di capi a prezzi così bassi.

