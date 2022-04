kate-compra-zara-anche-per-la-principessa-charlotte,-l’abito-da-60-euro-fa-impazzire-tutte-le-mamme.-da-prendere-al-volo

La piccola Charlotte, come la mamma Kate, è diventata un’icona di stile. Indossa un abito dal costo di 59 euro. Il modello è già sold out, tutte le mamme sono impazzite e lo vogliono per le loro bambine.

La secondogenita di William e Kate fa già tendenza a 6 anni; d’altronde si sa, buon sangue non mente. Sappiamo ormai benissimo quanto sua madre sia nota per uno stile raffinato ed inconfondibile. Tale stile, a volte, è anche merito di brand low cost alla portata di tutti noi comuni mortali, come Zara, Pinko o il noto marchio catalano Castañer. Kate ormai viene considerata una duchessa umile, vicina alla gente.

Ma veniamo a Charlotte e all’abito amato da tutte. La bambina lo ha indossato in occasione del suo sesto compleanno. Dopo averlo sfoggiato, In tanti sono ora impazienti e curiosi di sapere cosa indosserà al suo imminente settimo compleanno, il giorno 2 maggio. Ma soprattutto, se Kate sceglierà ancora una volta un brand low cost. L’abitino in questione è blu, con inserti floreali rosa e bianchi e con bottoncini sul davanti color rosa che richiamano il colore dei fiori . ( continua dopo la foto)

Il marchio del vestitino di Charlotte è molto conosciuto dai londinesi, e propone tanto abbigliamento per i più piccoli quanto accessori. È un brand universale che accompagna stilisticamente i bambini e le bambine fin dalla nascita. Infatti offre capi di abbigliamento anche per neonati. Si tratta di Racher Riley. L’azienda è stata creata da una mamma single e offre anche vestiti per le mamme coordinati a quelli dei loro piccoli. Lo stile è spesso ispirato agli anni ’50 e’60. Insomma, pare che Kate ami supportare brand nazionali.

Il prezzo dell’abito della piccola è di 59 euro, assolutamente alla portata di tutti. Infatti, appena rese pubbliche le foto di Charlotte, il pezzo è andato subito sold out sul sito del brand londinese. In realtà, pare che Racher Riley sia un marchio da sempre utilizzato da William e Kate per i loro bambini. Anche George infatti è apparso con una salopette stile marinaio firmata Riley. E come potete immaginare, anche in quella occasione tutte le mamme sono corse ad acquistarla.

Insomma, la famiglia reale e Kate in particolare sanno come accaparrarsi il favore popolare, alternando sfarzo e lusso ad un abbigliamento più modesto, alla portata di tutti. Inoltre, è chiaro come in questo modo aiutino e supportino brand locali e nazionali, dando loro grande visibilità non solo in Uk ma anche nel resto del mondo. Con cosa ci stupirà Charlotte nel giorno del suo prossimo compleanno?

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate compra Zara anche per la principessa Charlotte, l’abito da 60 euro fa impazzire tutte le mamme. Da prendere al volo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.