kate-e-william,-10°-anniversario-di-nozze:-la-mossa-di-meghan-e-harry

Nelle scorse ore Kate Middleton e il principe William hanno tagliato il traguardo del decimo anno di matrimonio, festeggiando l’anniversario in modo sobrio, visto anche il periodo particolare. Per l’occasione la coppia non ha però rinunciato a posare nei giardini di Kensington Royal. Amore e feeling alle stelle: le foto della giornata e delle clip sono state poi postate sui profili social ufficiali dei due reali. Inutile dire che hanno fatto incetta di like e commenti, scrosciati a migliaia e migliaia da ogni angola della Terra. In tantissimi coloro che hanno ricordato il matrimonio da sogno celebrato il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster.

E Harry e Meghan Markle? Si sono fatti vivi? Hanno fatto gli auguri? E magari hanno pure fatto pervenire un dono per la data speciale? I tabloid d’oltremanica assicurano che i Sussex, che come è noto attualmente vivono in California, hanno concesso i loro auguri a Kate e William. Non un gesto scontato visto l’aria che tira in questo periodo nella Royal Family. Secondo fonti provenienti dal Regno Unito, l’ex star di Suits e il marito hanno contattato i duchi di Cambridge in privato, porgendo le loro congratulazioni con gioia per il decimo anniversario di matrimonio.

Sempre come riferiscono da Londra, però, non ci sarebbe stato alcun regalo inviato. Fatto sta che il gesto potrebbe essere la prima pietra verso la riappacificazione. Sembra che dei quattro, chi sta maggiormente cercando un punto di contatto per stemperare le tensioni sia Kate che starebbe provando a convincere William a deporre le ‘armi’ contro il fratello in vista, se non di una pace, almeno di una tregua.

Dopo aver accusato il colpo (Meghan ha riferito durante l’intervista a Oprah Winfrey di aver pianto in un’occasione a causa dell’atteggiamento poco comprensivo della cognata), la Middleton ha, per prima cosa, cercato di mettere da parte dissapori e rancori, sia con Harry sia con la Markle, poi ha cominciato a tessere la trama per riportare l’armonia tra i reali. Chissà se riuscirà a uscirne vincitrice dalla ‘missione pace.