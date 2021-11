Kate fa impazzire con iI cappotto a maglia Zara da 60 euro. Tutte lo vogliono ma sta per finire. Ecco il link

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione invernale che si avvicina ha pensato agli indumenti per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelle che sono i più gettonati tra i suoi cappotti di maglia. E tra questi quello che ha indossato anche Kate Middletton che come ben sappiamo adora indossare capi del famoso marchio spagnolo. Le mezze stagioni non esistono più e passiamo dal caldo al freddo, dall’oggi al domani. Ma siamo ancora in tempo per correre ai ripari. Con l’arrivo delle basse temperature non c’è nulla che ci caratterizza più dei nostri cappotti. ( continua dopo la foto)

E’ questo il capo d’abbigliamento più importante dell’inverno senza ombra di dubbio. E il famoso marchio spagnolo Zara ha un rapporto qualità prezzo molto accattivante. E’ anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di un anno e mezzo siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema.

Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode. Ma adesso sembra che la vita stia ricominciando e finalmente potremo tornare a fare sfoggio dei nostri look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non può mancare nel nostro armadio un cappotto a maglia di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: lunghi e comodi, corti e glamour, a fantasia o monocolore. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo i cappotti che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici.

I cappotti a maglia di Zara sono di taglia over e prediligono colori caldi e neutri.

Cardigan lungo con scollo a V e maniche lunghe, chiusura incrociata disponibile su www.zara.com/it a 49,95 euro

Cappotto aperto con rollo a revers ampi e maniche lunghe disponibile su www.zara.com/it a 79,95 euro

Cappotto over in maglia con collo drappeggiato e maniche lunghe disponibile su http://www.zara.com/it a 69,95 euro ( è questo quello indossato da Kate nella sua ultima passeggiata)

Cappotto in maglia con collo drappeggiato e tessuto a trecce in rilievo disponibile su www.zara.com/it a 69,95 euro

