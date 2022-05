Kate, fisico mozzafiato con il bikini di Zara da 38 euro. La foto che sta facendo impazzire i sudditi, eccola in costume. FOTO

Kate Middleton e William sono stati paparazzati mentre erano in vacanza insieme , felici e innamorati in costume da bagno, e la regina ha permesso la pubblicazione delle fotografie per insabbiare dei festini cui parteciperebbe la bella Duchessa. La coppia deve sempre presentarsi al meglio, per rispettare il ruolo che la vita gli ha destinato. Diventare il re d’Inghilterra è sicuramente una bella responsabilità, che ti permette di entrare nella storia ma allo stesso tempo ti impedisce di vivere la tua vita in piena libertà. Le persone destinate a tali incarichi devono infatti rispettare il loro personaggio, oltre che la loro persona, e mantenere delle rigide regole di etichetta, comportamento e morale.

Ma bisogna anche rispettare la persona, che ogni tanto può volersi concedere una vacanza. Così la coppia se ne fugge dall’altro lato del mondo, a rilassarsi tra un daikiri e una passeggiata sulla spiaggia. I paparazzi sono nascosti ovunque e adesso sono spuntate fuori delle vecchie fotografie che ritraggono Kate Middleton e William insieme in costume. Scatti che hanno messo subito in evidenza il fisico perfetto della principessa consorte, che non è nata reale ma sembra essere destinata da sempre a diventarlo. La donna ha una linea perfetta, è sempre elegante e raffinata ed è diventata una vera e propria icona di moda.

Nella fotografia il principe William indossa un boxer a fiori, mentre Kate Middleton incanta con un bikini nero a fascia. Lo scatto risale a molto tempo fa, probabilmente alla loro luna di miele, ma è stato pubblicato soltanto moltissimo tempo dopo. Le foto solo oggi hanno fatto il giro del mondo scopriamo il perché. Non si sa il motivo ma per molti c’è stato lo zampino della regina Elisabetta. Già in passato Meghan Markle aveva accusato la matriarca della famiglia di proteggere troppo la moglie dell’erede al trono, quando proprio un giornale italiano l’aveva ripresa mentre era in vacanza con suo marito ed era, all’epoca, in dolce attesa.

Stiamo parlando di Chi, diretto di Alfonso Signorini, che ricevette un comunicato dallo staff della regina Elisabetta: “Siamo delusi dal fatto che alcune fotografie del Duca e della Duchessa scattate durante una vacanza privata saranno probabilmente pubblicate oltremanica. Questa è chiaramente una violazione della privacy della coppia.” Non a tutti avrebbe fatto piacere osservare i reali nel corso di una lussuosa vacanza, mentre molti sudditi sono costretti in Inghilterra dove, è risaputo, piove troppo spesso. Le foto di Kate Middleton e William dovevano essere messe da parte e un grande ruolo ha giocato la stampa inglese.

Nessun tabloid, difatti, acquistò gli scatti. Nessun telegiornale britannico lanciò la notizia. Questa potrebbe essere la dimostrazione del fatto che esiste un accordo tra stampa e famiglia reale. Per giustificare il comunicato stampa della regina Elisabetta, alcune tv come la BBC mandarono in onda delle immagini del servizio fotografico cancellando completamente le sagome di William e Kate Middleton.

Il tacito accordo è più che evidente. La famiglia reale ha una forte e chiara influenza sulla stampa inglese. Quel che deve essere insabbiato, viene completamente rimosso. Allora perché queste foto sono state pubblicate? Alcuni parlano di una mossa di marketing da parte della regina per insabbiare presunti festini hard della bella Kate. Intanto proprio dalla foto si è ispirato il marchio Zara tanto amato dalla futura Regina, proponendo una versione del bikini sia nera che colorata al prezzo di 38 euro ( foto in basso)

