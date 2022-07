Kate impazzita per la tunica Zara. Il prezzo è scontato fino al 70%. Tutte la vogliono, Perfetta per ogni occasione scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

La tunica è la tendenza estate 2022 e Zara, come tantissimi altri brand, non può non mettere a disposizione svariati modelli. In realtà si tratta di un indumento antichissimo, risalente già all’antica Roma in quanto era l’abito maschile per eccellenza, indossato sotto alla toga. Nell’epoca contemporanea, invece, è un must have di molte donne, utilizzata per stare comode e fresche. La tunica, ultimamente, è stata anche oggetto di sfilate di tantissime passerelle della collezione primavere/ estate 22 e di marchi molto costosi.

Tra questi ultimi rientrano Salvatore Ferragamo, Dior, Chanel, Fendi, Chloé, Louis Vuitton. Parliamo di marchi mondiali, di grande fama e, dunque, il costo delle loro tuniche si aggira intorno ai 1000 euro sino a salite. Di certo, non è un prezzo accessibile a tutti ma, fortunatamente, esistono brand low cost, come Zara, che hanno diversi modelli e prezzi a secondo delle esigenze di ogni donna. Non è detto, però, che i marchi low cost non vengano acquistati anche da personaggi benestanti. L’iconica Chiara Ferragni o la duchessa Kate Middleton sono solite indossare sia accessori che outfit dal prezzo umilissimo.

Zara ha a disposizione tanti modelli a prezzi svariati, alcuni anche in saldo. Il primo è un vestito tunica misto lino e cotone con scollo a V e maniche larghe che permette di stare molto fresche anche in giornate con temperature elevate. Il colore è un rosa shock e il prezzo in saldo é di 29,95 euro. Il secondo modello ha la particolarità delle perline, dunque, si presenta più elegante. Il suo colore è un misto tra viola e nero con dettagli in argento e il prezzo è scontato addirittura del 79% pari a 39,95 euro anziché di 199,00 euro.

Per coloro che, invece, vogliono osare con le fantasie e i colori, Zara ha un vestito a tunica midi in lino con delle stampe colorate, molto estive, e scollo a V. Il prezzo, pur non essendo in saldo, è comunque accessibile ed è di 49,95 euro. Il secondo modello, stesso prezzo, è di un bellissimo blu intenso, sempre in lino, scollo a V ma con maniche lunghe e orlo con spacchi laterali. Approfittate dei saldi e di questi meravigliosi vestiti a tunica per combattere il caldo con stile e comodità. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

