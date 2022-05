kate-in-gita-con-la-figlia,-super-casual-con-i-pantaloni-bianchi-di-zara-da-30-euro:-top-per-ogni-occasione.-e’-corsa-a-prenderli

Chi non ha mai avuto un paio di pantaloni bianchi nel proprio guardaroba? È uno di quei capi basic che, ben abbinati, possono rendere il look fresco, elegante e luminoso. Perfetti in estate per creare contrasto con l’abbronzatura. E anche Kate Middletton ha deciso di indossarli per accompagnare la figlia Charlotte alla sua prima gita scolDal lino, alla pelle, passando per il cotone: tutte le alternative più gettonate per la stagione.

Durante l’inverno, sono poche coloro che si azzardano ad utilizzarli. La pioggia, il tempo grigio ci portano a prediligere colori più scuri. Ma adesso che le giornate di sole sono all’ordine del giorno, non ci resta che tirarli fuori e sfoggiarli in qualsiasi occasione. I pantaloni bianchi infatti sono perfetti di giorno, al tramonto, di sera con un top elegante ed un paio di tacchi. Non c’è mai un momento sbagliato in cui indossarli. Ormai i vari brand propongono innumerevoli modelli, che siano skinny, a palazzo, in lino, in pelle o cotone.

Come sempre, tra le migliori proposte, sul piedistallo poniamo sempre Zara. Il rapporto qualità prezzo del brand ci conquista sempre. 3 sono i paia di pantaloni che ci hanno maggiormente colpito. Il primo è un fantastico modello con vita alta e cintura foderata tono su tono, con gamba diritta. Il costo è accessibilissimo: 39,90 euro ed il successo è assicurato. Il secondo è un modello a palazzo wide leg, con taglio maschile. Il prezzo è il medesimo. Per le anime più rock, Zara offre anche l’alternativa in pelle, slim fare. La vita è alta e alle caviglie presenta degli spacchi laterali. Il costo è di appena 29,95 euro.

Per le amanti dei brand più luxury invece, ecco alcune proposte Guess. Per uno stile più casual, da giorno e meno elegante, questa proposta di pantaloni bianchi cargo sarà perfetta. La vita è media, il taglio diritto ed è uno dei capi eco-sostenibili della collezione estiva. Sempre restando in tema luxury, questo particolarissimo modello Liu-jo non può non stupire. Si tratta di pantaloni in sangallo, con leggere trasparenze, per un look molto raffinato e ricercato. Non passerete di certo inosservate.

E per coloro che invece vogliono essere di tendenza spendendo il minimo indispensabile, Shein può essere d’aiuto. Una proposta più eccentrica è sicuramente quella dei pantaloni con cot out in vita e orlo a fessura. I dettagli in vita renderanno infatti il vostro look molto particolare, spendendo appena 9 euro. Se invece volete rimanere sul classico, un modello in lino farà al caso vostro. Questo costa solo 12 euro e si presentano in stile gamba larga e vita elastica, per donare grande comfort e comodità. Insomma, qualunque sia la vostra scelta, sicuramente i pantaloni bianchi saranno un elemento ricercatissimo per i vostri look.

