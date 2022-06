Kate in spiaggia con i bimbi con le infradito Zara. Costano solo 40 euro e vanno già a ruba

L’estate è arrivata e la calzatura più comoda per affrontarla al meglio sono gli infradito. Zara, come sempre, è alla moda e a disposizione per ogni tipo di donna, taglia e prezzo. Sono davvero tantissimi i modelli che mette a disposizione per questa stagione, ognuno dei quali risponde ad esigenze ed occasioni diverse. Dalla passeggiata mattutina ad un’uscita serale. Ecco le proposte più avvincenti.

Zara è il brand colossal spagnolo. La sua fama è dettata proprio dal fatto che ogni problema inerente all’ outfit riesce a risolverlo. Da maggio a settembre inizia il caldo e i piedi ne risentono molto ma a tutto c’è una soluzione. Le scarpe più comode e fresche sono, senza dubbio, gli infradito. Questi ultimi, se indossati bassi, risultano essere talmente comodi da sembrare di stare con le pantofole e permettono di fare lunghe passeggiate. Il modello basso è preferito maggiormente dalle mamme che portano a passeggio i bimbi piccoli, proprio come la duchessa Kate.

I modelli di infradito più comodi presentati da Zara sono si bassi ma anche molto particolari da renderli unici. Il primo è in pelle con decorazione metallica. Si chiudono con una fascetta da legare alla caviglia e hanno una soletta composta da lattice per offrire un max comfort. Il prezzo è di 49.95. Il secondo modello, allo stesso prezzo, è decorato con perline e si chiudono con fascette da legare alla caviglia.

Un altro modello di infradito basso ma molto elegante ed ottimo anche per uscire di sera e indossarlo sotto ad un vestito più particolare ed impegnativo, Zara lo presenta in due colori, nero e beige. Si tratta di un infradito in pelle con fibbia, senza chiusura ma solo con una fascetta metallica. Il prezzo è di 49,95 euro.

Se, invece, siete alla ricerca di un paio di infradito elegante, per una cerimonia, ma allo stesso tempo alto e comodo, Zara fa per voi. Potrete acquistare al costo di 39,95 euro un sandalo infradito rosso, di raso. E’ un modello a punta quadrata con soletta in lattice progettato per offrire un’estrema comodità nonostante l’altezza del tacco di 8 cm. Il secondo modello, invece, è adatto sia per una cerimonia che per un’uscita serale. Si tratta di un sandalo infradito color nude con tacco in pelle con fascette e dettaglio in nodi. Composto sempre da soletta in lattice. La chiusura è con fascetta da allacciare alla caviglia. Il prezzo è di 69,95 euro.

