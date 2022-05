Kate in vacanza al mare sfoggia un costume intero Zara da 25 euro. Stile anni ’80, è corsa a comprarlo

I nuovi costumi interi della collezione estate 2022 di Zara sono così belli da essere indossati anche come body con un paio di shorts o di jeans, in giro per la città o per un aperitivo in spiaggia. Il brand spagnolo non si smentisce mai e anche quest’anno ha in serbo per noi molti modelli dai colori accesi e con un’ottimo rapporto qualità-prezzo. Qualsiasi siano le vostre intenzioni per l’estate, che si tratti di mare o piscina, o terme in montagna, la soluzione è dietro l’angolo.

Il costume intero non passa mai di moda. È anzi uno dei capi d’abbigliamento vintage che ha preso sempre più vita negli ultimi anni, con una ventata di novità che si aggiunge ai classici modelli anni ’80. Zara, anche quest’anno, ha deciso di stupirci con meravigliosi modelli, tenendo testa alle collezioni di altri famosi brand che si occupano di beachwear.

Ecco alcune meravigliose proposte. La prima è quella di questo meraviglioso costume-body satinato a corsetto, disponibile in nero, rosa e bianco. Presenta uno scollo a cuore e spalline regolabili ed eventualmente rimovibili. È attualmente scontato sul sito, e lo paghereste solo 15,95 euro.

Un’altra proposta Zara dai toni ancor più estivi è questo costume color verde mela, con drappeggio anteriore, scollo a cuore e spalline sempre regolabili. Anche qui il prezzo è più che accessibile: 25 euro. le colorazioni disponibili sono tre. Si presenta infatti anche in nero e bianco, per due alternative un po’ più classiche. Per coloro che vogliono osare ancor di più, questo costume intero rosso fa al caso loro. Le spalle sono completamente scoperte, lo scollo è a cuore con un particolare dettaglio di un nodo sul petto. Il costo è di appena 15,95 euro.

Un’alternativa decisamente più estrosa e con un tocco di sensualità è questo particolarissimo costume asimettrico cut out in color viola. Le coppe sono removibili e le spalline removibili. Se avete un evento in spiaggia, potete utilizzarlo fino alla sera con una gonna ed un paio di sandali. Non passerete inosservate. E lo stesso vale per questo modello molto simile, in blu. Anche qui Zara ci propone un costume cut out asimmetrico, con un anello laterale che crea un’arricciatura e disegna la vostra silhouette. Eleganza, dettagli e particolarità si uniscono in un unico capo. Non abbiate paure di osare.

Per le amanti delle stampe un po’ vintage e dei modelli del passato, Zara ha creato il costume perfetto. I colori sono caldi, con un mix di arancione, rosso e azzurro. Elementi geometrici impreziosiscono il modello, che si presenta con coppe removibili, scollo dritto e un’apertura anteriore. Il prezzo è di 30 euro. L’ultima alternativa che vi proponiamo è forse quella più azzardata di tutte. Si tratta di un costume in maxi volant con scollo quadrato e color lampone. Il prezzo è ancora una volta di 30 euro e siamo sicuri che farà impazzire molte di voi. Insomma, che siate tendenti al classico, al vintage o all’estro, il colosso spagnolo low cost ha deciso di accontentarvi tutte.

