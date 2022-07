Kate in visita alla Regina con un’elegante tuta di Zara che incanta tutti. Ora in super saldi al 40%, proprio la sua scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Sono iniziati i saldi e il famoso brand spagnolo Zara ha scontato i suoi capi fino al 50%. Inutile dire che tantissimi prodotti sono già sold out e che c’è stato un vero e proprio assalto sia al sito che nei negozi. Per le più fortunate, amanti del lifestyle, è ancora disponibile una bellissima ed elegante tuta indossata anche dalla duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Il suo prezzo è scontato del 40%. Di seguito tutti i dettagli delle tute più belle e chic.

Zara è ormai un colosso mondiale e, soprattutto in periodo di saldi, è uno dei brand più ambiti. Questo perché ha sempre la soluzione ad ogni esigenza, in particolare per le donne. Vanta di una vasta varietà di capi e di modelli ad un prezzo accessibile a tutti. La cosa bella è che anche personaggi famosi e di grande spessore sono soliti indossare almeno un capo del marchio spagnolo. Tra questi ritroviamo, in particolare, tante donne che hanno un grande impatto mediatico come Chiara Ferragni, la duchessa Kate Middleton, Letizia di Spagna, Meghan Markle.

Proprio in riferimento a Kate, duchessa di Cambridge, la donna è solita indossare sia accessori che vari abiti del brand Zara. In particolare, ciò che sta attirando l’attenzione di molte è un’elegante tuta color verde acqua. Nel dettaglio, ha uno scollo a V con revers e pinces anteriori con una bellissima cintura tono su tono. Ciò che lascia senza parole è il suo prezzo che con i saldi è di soli 29,95 euro, scontato al 40%. Ne restano solo pochissimi pezzi. Per chi non riuscisse ad acquistarla, c’è un modello simile col bianco e dettagli di bottoni color oro. Molto elegante e fresca e il suo prezzo è di 55,95 euro.

Per coloro che, invece, optano per una tutina più fresca, casual e comoda, Zara presenta due modelli davvero molto carini. Il primo è una tuta corta incrociata con scollo a V, chiusura laterale con cerniera nascosta nella cucitura. Il colore è un meraviglioso verde acqua, molto estivo, e il suo prezzo, scontato, è di soli 25,95 euro. L’altro modello, invece, è una tuta multicolor con volant, sempre con scollo a V. Ha la vita elasticizzata che permette di stare molto comode e le maniche corte. Il prezzo è di 39.95 euro.

In ultimo, per chi vuole indossare una tuta elegante ad una cerimonia o in una bellissima serata d’estate, Zara ha a disposizione due modelli davvero stupendi nelle colorazioni più ambite, bianco e nero. La prima è una tuta nera satinata, effetto stropicciato, con scollo a V e spalline sottili. Il suo prezzo è di soli 45,95 euro. La seconda è una meravigliosa ed elegantissima tuta morbida pareo bianca, con scollo rotondo morbido e gamba larga. Il prezzo è di 59,95 euro. Completate l’outfit con una porchette e un bel paio di décolleté o sandali e il gioco è fatto.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Kate in visita alla Regina con un’elegante tuta di Zara che incanta tutti. Ora in super saldi al 40%, proprio la sua scritto su Più Donna da Imma Bartolo.