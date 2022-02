Kate incanta con un completo Zara per la Primavera 2022, E’ il colore che non potrà mancare nel vostro armadio. E’ corsa a comprarlo

Le vetrine dei negozi si riempiono di colori per la primavera 2022. Da Zara, passando per Mango fino ad arrivare a H&M vediamo quali saranno le fantasie che non potremo fare a meno di indossare. Un altro inverno sta terminando. Una stagione segnata da virus e chiusure. I locali hanno chiuso i loro battenti, le strade erano fredde e la voglia di uscire è stata poca. Ma adesso tutto sta cambiando. Il sole torna a splendere su di noi e a riscaldare le nostre giornate. Il virus diventa meno aggressivo, i locali riaprono, e ci avviciniamo finalmente alla stagione della tregua.

“E’ primavera, svegliatevi bambine” cantava Alberto Rabagliati e adesso ve lo ripetiamo con forza. Abbiamo bisogno di uscire e di sfoggiare ciò che di più bello abbiamo nell’armadio. E in questo clima di festa, mettiamo da parte il bianco e il nero, che sempre rimangono i colori dell’eleganza. Nonostante la loro bellezza immortale, è sicuramente il momento di accantonarli per lasciare spazio alla gioia di tornare a vivere senza paura. E l’unico modo per esprimerlo sono i colori. Basta dare un’occhiata alle passerelle delle varie settimane di moda per capire che questa primavera sarà un arcobaleno.

I Colori must per la Primavera 2022

Non solo le passerelle, inaccessibili per la maggior parte di noi, ma anche i marchi low cost hanno aderito a questo movimento. Cominciamo da Mango, che ha scelto dei look colorful. Sicuramente il verde acido è uno dei colori più alla moda per la prossima primavera e il marchio lo ha scelto per un abbinamento pantaloni e camicia in denim, con dei sandali dello stesso colore. Ma non solo, anche il viola, più caldo, è usato per più di un accostamento del brand e ci piace moltissimo.

Poi c'è Zara, il brand spagnolo sempre più spesso scelto dalla nostra icona di moda preferita, Kate Middleton. La principessa d'Inghilterra ci sorprende con capi low cost che potremmo avere anche noi nell'armadio. E se la futura regina d'Inghilterra sceglie Zara, come potremmo noi rinunciarci? Per la prossima primavera il marchio spagnolo ha puntato tutto sugli anni '70, che da sempre rappresentano un punto di riferimento per gli outfit colorati. Come la gonna a fantasia geometrica su base nera che, accostata al body rosso fuoco è davvero super cool.

Infine c’è H&M che fa ricadere la sua scelta di stile su un classico che non tramonta mai. Parliamo dell’animalier, che tutte noi donne amiamo nel profondo, ma che non molte hanno il coraggio di indossare. L’abito con maniche a sbuffo della griffe è elegante e aggressivo allo stesso tempo: incantevole. Siamo pronte a scatenarci con la shopping in primavera, ma non dimentichiamo la cosa più importante. Le mode vanno e vengono e dobbiamo cercare di sfruttarle a nostro vantaggio, ma lo stile è quello che resta. Con i nostri abiti mettiamo in luce soprattutto il nostro carattere e la nostra personalità, e quelli saranno sempre più belli. Anche di un abito di Roberto Cavalli.

