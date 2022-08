kate-middleton-a-passeggio-con-un-pantalone-di-lino-zara.-perfetto-per-il-caldo,-tutte-lo-vogliono,-ora-in-saldi

L’estate è ormai inoltrata e le temperature sono sempre più calde tanto che risulta difficile indossare pantaloni lunghi. Zara, il famoso colosso spagnolo, però, ha sempre la soluzione pronta. E’, infatti, capace di soddisfare qualsiasi esigenza del consumatore con una vasta gamma di prodotti e di prezzi. Tanti sono i personaggi famosi che scelgono il brand, in particolare le donne, tra cui Chiara Ferragni, le sorelle Hadid, la duchessa di Cambridge Kate Middleton.

Proprio quest’ultima è stata vista a passeggio con un paio di pantaloni di lino di Zara, nonostante le temperature siano molo elevate. Il lino, infatti, è un tessuto molto fresco, che non si appiccica, e consente a tutti di poter indossare pantaloni lunghi, giacche o camicie, anche nei mesi più caldi. Non a caso, il brand spagnolo ha lanciato un’intera collezione proprio a partire da maggio sino a settembre proprio per permettere anche a chi lavora in ufficio di stare freschi. Ha a disposizione tantissimi prodotti, tra top, joggers, camicie, camicioni, kaftani, blazer.

In riferimento ai pantaloni, Zara ha a disposizione anche le giacche coordinate. Scopriamo qualche abbinamento insieme. Il primo è un pantalone a palazzo in lino con vita media elasticizzata e a gamba larga. Il colore è un bellissimo arancione è costa 49,95 euro. Potete abbinarci il top corto con allacciature sul seno, al costo di 29,95 euro. Il secondo, invece, allo stesso prezzo, è l’irrinunciabile bianco, con caratteristica di pareo. Anche qui è possibile abbinare il top corto sempre al prezzo di 29,95 euro.

Un altro modello di pantalone in lino proposto da Zara è quello a vita alta e gamba larga. Lo propone in tre colorazioni accese: rosa , giallo e verde, al costo di 39,95 euro. Per ogni colore c’è anche il blazer abbinato al costo di 49,95 euro. Un altro modello molto comodo e fresco è il ‘full length’ in un meraviglioso celeste polvere, al costo di 39,95 euro. Come abbinamento c’è il gilet con bottoni e scollo a V a 29,95 euro.

L'unico modello in saldo disponibile, al prezzo di 19,95 euro, sono i pantaloni in lino 'carrot fit', color cammello. Anche qui è possibile abbinare il blazer oversize al costo di 27,95 euro. Non lasciateveli sfuggire perché restano pochissimi pezzi e taglie.

Kate Middleton a passeggio con un pantalone di lino Zara. Perfetto per il caldo, tutte lo vogliono, ora in saldi scritto su Più Donna da Imma Bartolo.