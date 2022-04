kate-middleton-a-passeggio-per-londra-con-le-nuove-superga-da-45-euro.-e’-corsa-a-comprarle,-sono-bellissime

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, nonostante il titolo nobiliare, ama molto mixare i suoi outfit con marchi low cost. Scopriamo insieme quali sono quelli più amati.

Kate Middleton, abbreviativo di Catherine Elizabeth Middleton, è la moglie del principe William nonché terzo nipote della Regina Elisabetta II del Regno Unito e di Filippo di Edinburgo. E’ sempre alla centro del lifestyle per i suoi magnifici outfit. Molto spesso l’attenzione si concentra su gli accessori e i marchi da lei indossati i quali non sempre sono di cifre esorbitanti come tutti noi potremmo pensare.

La moglie del principe, infatti, ama mixare marchi e brand di lusso con quelli economici e, spesso, il pezzo centrale del suo look è proprio quello con il marchio meno costoso. E’ proprio questo che fa attirare l’attenzione su di lei tanto da diventare, inconsciamente una vera e propria influencer agli occhi dei fans. ( continua dopo la foto)

Vediamo insieme quali sono le griffe più amate dalla bella ed elegante Kate Middleton. Al primo posto c’è sicuramente ZARA. Si tratta del marchio spagnolo di abbigliamento e accessori di proprietà del Inditex che ha sede ad Arteixo in Galizia, nel nord della Spagna. E’ stato fondato nel 1975 da Amancio Ortega e sua moglie Rosalía Mera. Spessissimo la Duchessa di Cambridge si è presentata ad eventi importanti con abiti e accessori della famosa catena spagnola. Proprio per questo, qualsiasi capo da lei indossato, diventa sold out nel giro di poche ore.

Trai brand più amati da Kate Middleton rientra anche Superga, storico marchio di calzature, per lo più sportive, che nacque a Torino, in Piemonte, il 3 ottobre 1911. Ebbene, molto spesso Kate ha indossato calzature sportive tra cui le sneaker Superga quasi come se fosse una di noi, una del popolo. Nella foto in basso indossa il paio total white da 45 euro

La duchessa preferisce anche Ted Baker, marchio inglese con sede nel quartier generale a Londra. Ad oggi offre di tutto, dall’abbigliamento alle borse.

Altro brand inglese amato da Kate è Topshop il quale e passato da brand solo per teenagers inglesi a marchio noto in tutto il mondo. Topshop è stata fondata nel 1964 da Peter Robinson ed è stata tra le prime catene di negozi nel Regno Unito a collaborare con grandi case di moda per la creazione di capsule collections.

Ancora, la duchesse sceglie anche & Other Stories, il marchio lanciato nel 2013 dal gruppo di abbigliamento low cost svedese H&M con il quale ha cercato di ampliare la sua clientela rivolgendosi a persone interessate a vestiti dal design originale e alla moda, e che possono spendere un po’ di più.

Infine, tra gli outfit di Kate ritroviamo anche quelli col marchio Reiss molto popolare e conosciuto in Inghilterra, Grazie a lei, però, il brand ha avuto un grandissimo lancio anche al di fuori del Regno Unito.

E’, ormai, indiscusso, che la duchessa è divenuta una grande icona di stile nel mondo.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate Middleton a passeggio per Londra con le nuove Superga da 45 euro. E’ corsa a comprarle, sono bellissime proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.