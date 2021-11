kate-middleton-accoglie-i-big-del-mondo-con-un-jeans-nero-da-70-euro.-e’-corsa-a-comprarlo,-fa-i-glutei-perfetti

Kate Middleton stupisce ancora tutti con le sue scelte in fatto d’abbigliamento. Questa volta ha indossato dei jeans della Levis del valore di 70 euro. Ormai la futura regina d’Inghilterra è famosa per le sue scelte low cost e la sua abitudine al riciclo. Un ottimo esempio per le donne di tutto il mondo, che spesso pensano soltanto alla moda non rinunciando mai a nulla. Sui canali Instagram vediamo tantissime influencer indossare pellicce, abiti super costosi, cambiando e scambiando per mostrare al mondo il valore del loro guardaroba. Poi c’è la duchessa di Cambridge che veste Zara e indossa ripetutamente gli stessi capi.

Kate Middleton è da sempre molto attenta al tema natura e alle iniziative prese per salvare il Pianeta Terra. E’ stata proprio in occasione della campagna Promise to the Planet che la moglie di William ha sfoggiato i suoi jeans neri Levis che attualmente, sul sito del famosissimo marchio, hanno un valore di 70 euro. Il pantalone è stato abbinato a un maglione e un gilet, uno stile campagnolo per l’incontro con gli scout che si stanno occupando delle varie iniziative. La coppia ha preso parte all’incontro con il solito entusiasmo, sporcandosi le mani di terra e partecipando attivamente.

A completare l’outfit di Kate Middleton proprio una sciarpa da scout, per ricordare il suo ruolo di presidente congiunto dell’associazione. “Il duca e la duchessa di Cambridge hanno incontrato gli scout che hanno preso parte alla nostra campagna Promise to the Planet Planet. Sono stati una vera ispirazione per tutti gli scout che stanno lavorando duramente per apportare cambiamenti per proteggere il pianeta”, ha affermato soddisfatto il capo dell’associazione stessa. I due hanno infatti parlato di trasporto sostenibile, cibo di origine vegetale e coltivazione dei campi.

Ma il loro successo non finisce qui. Durante la stessa giornata, Kate Middleton e William sono stati padroni di casa della Cop26 che si è tenuta in Inghilterra. La regina Elisabetta non ha preso parte al ricevimento, lasciando che suo figlio e suo nipote facessero le sue veci. Abbiamo visto quindi insieme Carlo e Camillia, William e Kate. I quattro hanno ascoltato il discorso che la capostipite ha tenuto per i diversi leader mondiali presenti alle 19:30, in cui ha affermato di essere molto orgogliosa dei suoi rappresentanti. Quindi, ha lasciato che fossero loro a fare i padroni di casa per l’intrattenimento serale.

Anche in questo caso il tema affrontato è legato all’ambiente. La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, conosciuta anche come COP26, è la XXVI Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, programmata a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, sotto la presidenza del Regno Unito. Un vero e proprio successo per i giovani di casa Windsor. Kate Middleton era splendida come sempre in un abito blu e lei e il marito si sono mostrati in sintonia con il presidente Biden e molto affabili con tutti i capi di stato. Condividi l’articolo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate Middleton accoglie i big del mondo con un jeans nero da 70 euro. E’ corsa a comprarlo, fa i glutei perfetti proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.