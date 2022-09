kate-middleton-accompagna-i-figli-a-scuola-con-un-abito-zara:-perfetta-e-bellissima.-costa-solo-60-euro

Kate Middleton stupisce ancora una volta con i suoi look low cost ma di grande impatto ed eleganza. La duchessa di Cambridge è da sempre un’icona di stile. Tutto ciò che indossa, diventa immediatamente di tendenza. In passato, Kate ha spesso scelto anche per i suoi figli brand locali low cost o ha deciso di fare affidamento sulla linea kids di Zara. Insomma, la futura regina di Inghilterra riesce a creare outfit di gran gusto anche senza ricorrere a marchi di alta moda.

Anche questa volta, Kate Middleton ha scelto Zara. L’eleganza e la raffinatezza fanno sempre da padroni. L’abito in questione è in stile Blazer, della nuova collezione del noto brand spagnolo. Il suo costo è veramente accessibile a tutte. Parliamo di 59,90 euro. L’abito presente maniche lunghe con spalline che donano maggiore armonia alla figura. Il tessuto ha arricciature sulla parte anteriore e la chiusura è laterale, con cerniera nascosta nella cucitura. Naturalmente, non può mancare il collo a revers che da il tocco di eleganza maggiore. La duchessa ha indossato l’abito Zara per accompagnare i figli al loro primo giorno di scuola, facendo letteralmente impazzire i fan

In moltissimi store britannici ma anche italiani, l’abito indossato da Kate Middleton è già sold out. Ma non c’è da temere, sul sito web è ancora disponibile in molte taglie. Se non riuscite a trovare la vostra, Zara ha comunque da offrirvi molti modelli simili in colorazioni diverse. Altrettanto meraviglioso infatti è l’abito Blazer color bianco. Il prezzo è sempre di 59,90 euro. Anche in questo caso l’abito presenta maniche lunghe a spalline e collo a revers a punta incrociato. A noi sembra una validissima alternativa. E per chi è ancora abbronzata, risalterà senz’altro il vostro colore ambrato.

Se invece volete avvicinarvi il più possibile alla nuance di colore indossata da Kate Middleton, potete dare un’occhiata a questo meraviglioso abito blazer color lampone. In questo caso però, il capo presenta la particolarità della chiusura frontale doppiopettocon bottoni. Collo a revers e maniche lunghe sono un must anche in questo caso. Il prezzo però è leggermente più alto.

Parliamo di 89.95 euro: pur sempre super accessibile per un abito così elegante e d'effetto. Insomma, anche in questo caso la duchessa di Cambridge ci ha ispirato con un nuovo elegantissimo look.

