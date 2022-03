kate-middleton-accompagna-la-figlia-a-scuola-con-un-abito-zara,-perfetto-per-la-primavera-e-bellissimo,-ancora-disponibile-a-30-euro

Kate Middleton è tra le nostre icone di stile preferita e, seguendola, abbiamo capito anche quali sono i capi che non devono mai mancare nel suo guardaroba. Tra questi, sicuramente i vestiti midi al ginocchio, che la duchessa di Cambridge indossa sempre più spesso. Che sia per occasioni istituzionali, per videochiamate in diretta, per uscire a fare shopping o spese con i figli, questo modello di abito è quello che le vediamo indossare più spesso. Soprattutto, le sue scelte sono sempre low cost quando decide di sfoggiare questo stile, e più di un abito è stato utilizzato più di una volta.

Proprio negli ultimi giorni Kate Middleton è stata paparazzata mentre era con i suoi figli a fare delle compere. Mano nella mano col piccolo George, la moglie di William appare splendente e primaverile in un abito firmato Other Stories, una marca che sta scegliendo molto spesso. Nello specifico la donna si trovava a Londra, senza bodyguard, in una cartoleria, probabilmente a fare degli acquisti per la scuola. Solo gli inglesi hanno ancora la possibilità di poter uscire per la città e incontrare una vera reale. Sono poche le monarchie rimaste in Europa e quella inglese è sicuramente tra le più importanti e famose.

E noi che siamo fan sfegatati di Kate Middleton adoreremmo incontrarla per la strada pur non essendo inglesi. Tornando all’abito low cost indossato per le compere, si tratta di uno dei classici più utilizzati dalla duchessa di Cambridge, a tema floreale: colletto alla coreana, cintura con fiocco e stampa sulle tonalità del giallo. Un abito che sicuramente preannuncia quella che sarà la moda della primavera che sta per arrivare. E che sarà un must have per chi, come noi, ama avere nell’armadio degli outfit che ricordano quelli della principessa d’Inghilterra, che sempre più spesso possono essere acquistati a prezzi ragionevoli.

Negli ultimi anni, abbiamo visto Kate Middleton indossare vestiti midi e low cost per le più svariate opccasioni. Il tema floreale, poi, sembra non passare mai di moda. Che lo sfondo sia rosso, blu o giallo, il modello non cambia. Cintura in vita, scolli di vario genere, lunghezza al ginocchio che lascia scoperto il polpaccio. La duchessa di Cambridge ama abbinare questo genere di abito a delle decollètte dal tacco medio. Ma il modello midi va bene anche indossato con sandali, stivaletti e scarpette da passeggio, per le amanti della comodità. E per essere più sexy, ci sono anche modelli con lo spacco.

