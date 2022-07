Kate Middleton acquista una tuta Zara dal sito online e le arriva nella nuova casa. Tutte la vogliono, è scontata al 40% scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

E’ ormai risaputo che il brand spagnolo, Zara, faccia breccia nei cuori di tutte le donne, anche quelle famose. Tra queste c’è la duchessa di Cambridge, Kate Middleton che, pur essendo una reale e avendo un’ottima posizione economica, sceglie molti outfit ed accessori del marchio in questione. Ovviamente, nessuno mai l’ha incontrata in uno store in quanto è solita fare acquisti online. Infatti, basta un semplice click dall’app per far arrivare tutti i prodotti desiderati direttamente a casa.

La comodità degli acquisti online consiste proprio in questa: si aggiungono tutti i prodotti desiderati nel carrello, si inseriscono i dati della propria carta di credito e del proprio domicilio e dopo 2-3 giorni arriva tutto a casa. Inoltre, Zara mette a disposizione la modalità di reso completamente gratuita. Non a caso è diventato, ormai, un colosso mondiale e in poco tempo tutto diventa sold out. Così come la tuta acquistata da Kate che è andata a ruba. Se la si desidera molto, basterà controllare ripetutamente sul sito se ritorna qualche taglia.

Si tratta di un’elegante tuta color verde acqua. Nel dettaglio, ha uno scollo a V con revers e pinces anteriori con una bellissima cintura tono su tono. Ciò che lascia senza parole è il suo prezzo che con i saldi è di soli 29,95 euro, scontato al 40%. Per chi non riuscisse ad acquistarla, c’è un modello simile col bianco e dettagli di bottoni color oro. Molto elegante e fresca e il suo prezzo è di 55,95 euro.

Per restare, invece, in tema di tute eleganti da poter indossare a qualche cerimonia importante, Zara ha due bellissimi modelli. Il primo è in saldo, a 29,95 euro. Si tratta di una tuta lunga plissé, color verde oliva, con scollo a V e spalline sottili. Il secondo è una meravigliosa tuta satinata con scollo halter e spalline larghe allacciate al collo. Il colore è un bellissimo verde e, facendo parte della nuova collezione, il suo prezzo è di 55,95 euro.

Infine, per chi vuole optare per una tutina corta ma sempre molto chic ed elegante, Zara propone due modelli in saldo. Il primo è una tuta blazer incrociata con revers e scollo a V. Colore rosso e prezzo scontato al 46% è di 29,95 euro. Il secondo modello, sempre allo stesso prezzo, è più sbarazzino, una tuta corta con volant e scollo a V, con elastico in vita. Affrettatevi perché restano gli ultimi pezzi. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

