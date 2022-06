kate-middleton-bellissima-al-giubileo:-l’abito-del-famoso-marchio-low-cost-fa-impazzire-i-sudditi.-tutte-lo-vogliono

Kate Middleton ancora una volta non passa inosservata agli eventi della famiglia reale. Anche quest’anno Londra è pronta ed entusiasta di festeggiare il giubileo. Nel 2022, la Regina Elisabetta ha raggiunto i 70 anni di regno. Oltre alla regina però, anche la duchessa ha attirato l’attenzione su di sé. La scelta dell’abito è stata molto apprezzata. Ecco le foto della duchessa in uno stile elegantissimo.

La regina Elisabetta festeggia oggi i 70 anni di regno. È arrivato per lei il tanto atteso giorno del giubileo di platino. Tutti i sudditi hanno mostrato ancora una volta fedeltà al regno e grande affetto per la royal family, accogliendola con particolare entusiasmo a Buckingham Palace. Sono arrivati dalla California anche Harry e Megan, nonostante la coppia abbia scelto ormai da tempo di allontanarsi dalla vita di corte. Anche questa volta Kate Middleton, con grande umiltà, e certamente non di proposito, ha catturato la scena e l’attenzione su di sé.

La parata è iniziata alle 10 del mattino, e a seguire c’è stato l’iconico saluto dal balcone di tutta la famiglia reale. Kate ha sfilato in carrozza seduta accanto alla suocera Camilla Parker Bowles, la seconda moglie di Carlo, principe di Galles e figlio maggiore della regina Elisabetta II. Carlo è l’erede al trono, così come in futuro sarà erede Harry. Insomma, le due future regine di Inghilterra erano proprio l’una accanto all’altra, complici. La scelta dell’abito della duchessa di Cambridge ha fatto molto riflettere e, soprattutto, è stata molto apprezzata.

Anche questa volta la Middleton ha deciso di utilizzare un abito già indossato. Molto probabilmente il suo è un modo per lasciare che i riflettori si accedano solo sulla regina, la vera protagonista del giorno. Elisabetta II è d’altronde sempre stata un’icona di stile molto forte per il regno britannico e continua ad esserlo anche dopo 70 anni. Nonostante il “riciclo di abiti”, Kate fa sempre parlare molto bene di sé e dei suoi look. Questa volta ha indossato nuovamente un abito firmato Alexander McQueen, già indossato durante il G7 del 2021. Il cappello invece, simbolo indiscusso dei look britannici reali, è nuovo ed è firmato Philip Tracy.

Ad emozionare i sudditi e l’opinione pubblica è stato un accessorio indossato da Kate. Si tratta di un paio di orecchini che hanno immediatamente ricordato a tutti la figura di Lady Diana. Pare infatti che siano molto simili, quasi uguali, ad un paio di orecchini tanto caro alla principessa. Nonostante Kate Middleton non abbia mai avuto l’onore di conoscere la mamma di suo marito, ha sempre cercato di omaggiarla in più occasioni. Questa volta, il riferimento è più che palese. Molti pensano che tra Diana e Kate ci siano più cose in comune di quello che si pensi. Umiltà, eleganza e rispetto da parte e verso i sudditi sono le loro maggiori peculiarità comuni.

