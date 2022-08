Kate Middleton choc, estate dal chirurgo. La principessa si è rifatta. Viso trasformato, Ecco le foto

Anche Kate Middleton nel corso degli anni è ricorsa a piccolo interventi di chirurgia estetica. Il suoi prima e dopo lo confermano. Ormai non è più solo la moglie del principe William o la duchessa di Cambridge. È sicuramente diventata una donna molto influente in tutto il mondo. Lo si percepisce dalla grande influenza che esercita sulla moda e sui costumi non sono in Inghilterra. Il suo stile ricercato è molto imitato. In quanto icona di stile e di bellezza, Kate sente il peso di doversi migliorare ogni giorno, ricorrendo anche a piccoli interventi estetici. Vediamo i dettagli.

Kate Middleton ha ormai 40 anni. Nonostante ciò il suo aspetto è sempre fresco, florido ma soprattutto molto curato. I suoi capi ed il suo stile creano subito tendenza in tutto il mondo. La sua immagine è tra le più note. Pur non essendo reale, Kate ha sempre frequentato ambienti raffinati ed è dotata di un’eleganza naturale. Ha conosciuto il principe William nel 2001, all’Università di St Andrews. Nel 2011 sono poi convolati a nozze sotto gli occhi del mondo. Da quel momento i media non hanno smesso di focalizzare la propria attenzione sulla coppia ma anche e soprattutto su Kate. L’opinione pubblica ha sempre molto apprezzato la duchessa.

Delicata, sempre composta e mai fuori luogo, Kate è stata già designata dal popolo britannico come degna futura sovrana del paese. L’amore dei sudditi ricorda molto la devozione che il popolo inglese ha sempre avuto per la principessa Diana, madre di William. In ogni cerimonia di corte, Kate è sempre impeccabile. In tanti anni non le sono mai state mosse critiche sul suo stile e sul suo aspetto, né tantomeno sui suoi modi di fare. Il paragone con Meghan è spesso stato inevitabile per i media britannici, che hanno sempre preferito Kate di gran lunga. Ma al di là della sua bellezza naturale e del suo fascino, Kate è state aiutata anche da un chirurgo plastico per mantenere il suo aspetto al meglio?

Confrontando un po’ di foto di Kate di qualche anno fa con foto più attuali, è possibile che sorgo il dubbio rispetto all’intervento di un chirurgo. È anche vero che chi vive nel benessere ha molte possibilità di sottoporsi a trattamenti viso che permettano di mantenere la tonicità delle pelle o di migliorare alcuni aspetti. Molti sono però i sospetti, in questo caso, circa i cambiamenti della duchessa di Cambridge.

Però, seppure avesse fatto ricorso a dei ritocchini, non si è trattato di cambi eclatanti ma di piccoli accorgimenti e miglioramenti del volto. Insomma, il suo viso non è stato stravolto da interventi esterni. Stando a quanto dichiarato da alcune fonti vicine alla famiglia reale, Kate si sarebbe sottoposta già all’età di 23 anni ad un intervento di rinoplastica. In effetti sembrerebbe proprio il naso la parte più ritoccata nel tempo dalla duchessa.

Altre fonti sostengono che si sia ritoccata anche il seno, probabilmente dopo le due gravidanze. Nulla di eccezionale, pare che ne abbia migliorato solo un po' l'aspetto. Infine, si vocifera abbia anche provveduto ad attenuare le borse sotto gli occhi. Insomma, si tratta di piccoli ritocchini di routine con cui ha migliorato alcuni aspetti.

