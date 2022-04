kate-middleton-continua-a-scegliere-zara:-la-sua-pochette-costa-solo-30-euro.-imperdibile-per-la-primavera

Kate Middleton, ormai icona di stile, ci propone un nuovo accessorio low cost firmato Zara, irrinunciabile per la stagione primaverile 2022. La borsa è uno degli accessori alleati di noi donne, ormai irrinunciabile. Impreziosiscono ogni tipo di outfit, completandolo. Talvolta ci basta una borsa per creare l’outfit perfetto. Negli ultimi anni è un accessorio che non manca nel guardaroba, caratterizzato da innumerevoli versioni per ogni esigenza: a tracolla, a spalla, in versione zainetto, di piccolissime, piccole, medie e grandi dimensioni.

Ed ecco che l’ormai consolidata icona di stile Kate Middleton ci propone una variante per questa primavera. Anche sta volta, Kate ci stupisce con una scelta sempre più vicina a noi donne. Parliamo di una borsa, di fatto, accessibile a tutte. La duchessa non rinuncia mai all’eleganza che la contraddistingue. Osa nella scelta dei marchi anche low cost, senza però mai allontanarsi troppo dal suo stile sobrio e composto. Ed ecco il motivo per cui è ormai diventata fonte di ispirazione per molto donne comuni. ( continua dopo la foto)

La semplicità è il marchio di fabbrica della Middleton. Ed il suo merito sta nel riuscire a sfoggiare tale semplicità, unita a regalità ed eleganza, con accessori e capi d’abbigliamento di qualsiasi prezzo. Abbiamo già visto Kate indossare altri accessori Zara come i cerchietti per capelli, o addirittura abiti e scarpe. E non è tutto. La duchessa predilige anche altri marchi spagnoli low cost come H&M. Questo dimostra a tutto noi donne quanto la ricerca sfrenata dei marchi luxury sia a volte inutile. Non è il prezzo a stabilire l’eleganza di una donna, e Kate lo sa bene.

Kate Middleton sembra ormai azzeccarle tutti, senza mai fare un buco nell’acqua. E questa volta ci propone una borsetta dalle dimensioni molto piccole. La raffinatezza è il tratto peculiare di quest’accessorio color avorio. Si tratta di una pochette a mano, perfetta per una serata importante o per una cerimonia. Il colore, inoltre, permette di abbinarla davvero a qualsiasi outfit. Ma quello che ci piace ed attira di più è il costo. Parliamo di un accessorio meraviglioso a soli 30 euro.

Insomma, Kate ormai riesce a stupirci ogni giorni, proponendoci capi ed accessori ricercati e raffinati a prezzi che non ci aspetteremmo. Non ci resta che correre ad accaparrarci questo nuovo accessorio-gioiello che sarà la tendenza della primavera 2022.

L’articolo Kate Middleton continua a scegliere Zara: la sua pochette costa solo 30 euro. Imperdibile per la primavera proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.