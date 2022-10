kate-middleton,-da-zara-a-reiss,-tutti-i-vestiti-low-cost-della-principessa-in-vendita-online.-vanno-a-ruba,-ecco-dove-trovarli

Kate Middleton è stata sotto gli occhi dei riflettori per la maggior parte dell’ultimo decennio, da quando si è fidanzata con il principe William nel 2010. Da allora, la duchessa di Cambridge è diventata famosa per le sue scelte di stile classico e raffinato, prediligendo sia l’alta moda personalizzata che i marchi convenienti che possiamo trovare al centro commerciale. Ci sono alcuni brand cui la principessa è particolarmente legata e che le vediamo scegliere in moltissime occasioni. Ne abbiamo classificati alcuni che sono sicuramente i suoi preferiti in assoluto.

Uno dei capi più amati del guardaroba di Kate Middleton sembrano essere le sue LK Bennett Sledge pumps, una décolleté nude con tacco a plateau che ha indossato regolarmente per diversi anni. La duchessa di Cambridge ama anche i fiori romantici e le stampe a quadri di Erdem. Lo sceglie spesso quando vuole essere più audace ed è stata vestita con il marchio per almeno cinque volte. Soprattutto durante i periodi delle sue gravidanze e le prime apparizioni successive al parto. Oltre al designer canadese e turco, c’è un brand spagnolo cui fa riferimento molto spesso.

Si può vedere Kate Middleton utilizzare moltissimo Zara per le uscite casual. Del marchio spagnolo predilige i jeans, i blazer, i prendisole e i gioielli. A volte lo sceglie anche per le apparizioni pubbliche, come quando ha indossato un blazer bianco, poi uno blu navy e anche dei jeans marrone skinny. Uno dei suoi look più famosi, l’abito a pieghe blu di Zara, è stato soprannominato ‘abito da luna di miele’ perché la principessa lo ha indossato il giorno dopo il suo matrimonio mentre lei e il principe William lasciavano Buckingham Palace per un weekend romantico.

Kate Middleton ha indossato un abito bianco di Reiss per le sue foto ufficiali di fidanzamento ed è diventata rapidamente un’icona di stile. Un dipendente del negozio ha pubblicato una fotografia dello stesso vestito dopo il fidanzamento. L’uomo ha affermato che l’abito era esaurito online e che sarebbe stato presto nei negozi statunitensi e in alcuni altri internazionali. Anche quando ha scelto un vestito nude di Reiss per incontrare gli Obama, nel 2011, questo è stato immediatamente esaurito online, dimostrando il potere della duchessa di Cambridge sulle tendenze di stile.

Per i cappotti Kate Middleton sceglie spessissimo Mulberry. Mentre per i momenti più importanti della sua vita si affida ad Alexander McQueen. La moglie di William non dimentica poi di rendere omaggio a lady Diana scegliendo uno dei suoi brand preferiti, Catherine Walker, di cui ha indossato diversi capi. Per rivelare ai suoi sudditi di aspettare un bambino, ha scelto per tre volte i modelli di Jenny Packham. Ha anche indossato abiti formai di lusso dello stilista, come l’abito blu che ha scelto nel 2012 e di nuovo nel 2018. Ha indossato almeno tre abiti blu del marchio, incluso due abiti decorati per gli affari formali.

Kate Middleton, Da Zara a Reiss, Tutti i vestiti low cost della principessa in vendita online. Vanno a ruba, Ecco dove trovarli scritto su Più Donna da Maria Costanzo.