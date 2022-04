Kate Middleton élégante : découvrez le prix de sa veste chic et sobre pour sa dernière sortie

Kate Middleton, duchesse de Cambridge, 40 ans, reprend ses engagements auprès de son mari, le prince William. Dans la matinée du jeudi 21 avril 2022, le couple royal britannique a rencontré le directeur général du DEC, Saleh Saeed à Londres. Le duc et la duchesse de Cambridge ont également rencontré des travailleurs humanitaires récemment rentrés au pays. Ces derniers étaient en mission en Ukraine et dans ses pays voisins accueillant plus de 5 millions de réfugiés Ukrainiens. Le DEC ou Comité d’urgence pour les catastrophes a récolté plus de 300 millions de livres sterling suite à une levée de fonds pour venir en aide à l’Ukraine, selon le Daily Mail.

Pour cette dernière sortie, l’icône de la mode royale britannique de 40 ans a opté pour un look working girl chic. Comme à son habitude, la duchesse de Cambridge n’a pas cherché loin. En effet, Kate Middleton a recyclé un de ses blazers préférés. La maman de George, Charlotte et Louis a ressorti de son dressing sa veste Reiss de 285 £. Kate Middleton a associé son tailleur de couleur beige à un haut écru créant un sublime ton sur ton. La duchesse de Cambridge a également recyclé ses boucles d’oreilles Kiki McDonough pour sublimer son look. Pour créer un contraste efficace, la femme du prince William a opté pour un pantalon et des escarpin noirs.

Kate Middleton, la duchesse de Cambridge fait un petit clin d’œil à l’Ukraine

Solidaire du peuple de l’Ukraine, Kate Middleton n’a pas manqué de faire un petit clin d’œil au pays. Sur le large revers de sa veste, la duchesse de Cambridge a attaché un pin aux couleurs du drapeau de l’Ukraine. Par ailleurs, le prince William, duc de Cambridge, 39 ans, porte le même bouton bleu et jaune pour afficher son soutien à l’Ukraine. Le duc de Cambridge s’est habillé d’un costume bleu marine auquel il a associé une chemise bleu clair. A la sortie du siège londonien du DEC, les Cambridge ont été sollicités par les journalistes. Kate Middleton et le Prince William ont été interrogés sur le dernier commentaire très controversé du prince Harry sur la protection de la reine Elizabeth II d’Angleterre. Le couple n’a pas souhaité répondre aux questions des journalistes, selon le Daily Mail.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge © Agence

