kate-middleton-fa-impazzire-con-il-maglioncino-di-zara-da-20-euro-che-tutte-vogliono.-ecco-come-comprarlo-prima-del-sold-out

Torniamo a parlare di Kate Middleton e dei suoi capi low cost che ci fanno impazzire. Oggi a farci innamorare è il maglioncino verde brillante di Zara che la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato in occasione dell’evento Generation Earthshow con la Heathland School cui ha preso parte insieme a suo marito William. Non è la prima volta che la futura regina d’Inghilterra indossa capi di questo famoso marchio, che riesce a unire in se qualità e buon prezzo, accessibile a tutte le donne. Da quando ha sposato l’erede al trono, ha sempre fatto in modo che ogni donna potesse vantare di avere nel suo guardaroba un vestito uguale al suo.

Kate Middleton è molto semplice da copiare. Basta essere attente ai suoi outfit e correre subito sui siti da lei utilizzati per fare l’acquisto. I suoi capi low cost vanno sempre sold out in poche ore. Ma vediamo meglio quello indossato in quest’ultima occasione. Si tratta di un maglioncino a girocollo e maniche corte. Un modello abbastanza attillato che ha abbinato con un pantalone nero a palazzo. Sopra, un cappotto verde smeraldo, con zip centrale e sui polsi e colletto alla Peter Pan. Un capo che le abbiamo già visto indossare nel 2016 e nel 2014 (per il tour in Nuova Zelanda) e che è firmato Erdem. ( continua dopo la foto)

Kate Middleton ha completato il suo outfit con delle decollettes nere a punta, degli orecchini di Patrick Mavros e un orologio da polso. Un look che è piaciuto tantissimo, non solo per il capo low cost che adesso tutte vorranno, ma anche per i significati nascosti dietro le sue scelte. Abbiamo imparato che le reali inglese comunicano attraverso le loro scelte d’abbigliamento. La più grande insegnante è proprio la regina Elisabetta, ma la moglie di suo nipote ha ben presto imparato la lezione. Con questo outfit ha trasmesso tutto il suo amore e la sua attenzione per la natura rimanendo fedele alla moda.

Il verde è il colore con cui si rappresenta la nostra Terra. Questo quindi risultava essere l’evento perfetto per indossarlo. Kate Middleton e il principe William cercano sempre di prender parte e pubblicizzare quelle iniziative finalizzate a combattere il cambiamento climatico e i soprusi perpetuati dall’uomo sulla natura. Non solo, la Duchessa di Cambridge si dimostra sempre attenta allo spreco. Lo dimostra il fatto che, come suddetto, il suo cappottino è già stato indossato altre due volte prima. Non è la prima volta che lei utilizza il riciclo, trasmettendo un messaggio certamente positivo.

Infine, il verde sarà anche il colore dell’autunno 2021. Kate Middleton resta sempre fine e alla moda, qualsiasi scelta faccia. Ai Kew Gardens di Londra ha incontrato, insieme a William, gli studenti che vengono invogliati sin da giovani a trovare soluzioni utili per l’ambiente. “Idee grandi e audaci per ricostruire il pianeta e contribuire a mantenere un entusiasmo duraturo per il mondo naturale” sono queste le parole utilizzate dal principe. Questo della Heathland School è un progetto appena nato ma si prospetta fino al 2030. Sicuramente, molto ambizioso. Ma l’importante è far capire ai piccoli uomini l’importanza della natura.

Condividi l’articolo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate Middleton fa impazzire con il maglioncino di Zara da 20 euro che tutte vogliono. Ecco come comprarlo prima del sold out proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.