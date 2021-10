kate-middleton-fa-impazzire-con-il-vestito-di-zara-a-meno-di-20-euro.-bellissimo-per-l’autunno,-ecco-il-link-per-comprarlo

Kate Middleton è tornata alla ribalta con i suoi abiti low cost. La pandemia volge al termine, sembra che i vaccini stiano dando i risultati sperati (ma ancora non cantiamo vittoria), e riprendono così gli impegni istituzionali della Duchessa di Cambridge. Tutti gli sguardi sono puntati su di lei, che è diventata una vera e propria icona di stile. Le donne di tutto il mondo guardano con attenzione i suoi look per copiarli. E spesso molte possono vantare di avere nell’armadio i suoi stessi vestiti. E non parliamo di ragazze di famiglie ricche e facoltose, ma anche di giovani dalle possibilità più contenute.

Kate Middleton è diventata, infatti, la regina del low cost. Da sempre abbina capi d’alta moda ad altri, più accessibili a tutte. Non solo, è anche una determinata sostenitrice del riutilizzo. E’ difficile vedere una principessa che indossa due volte la stessa cosa. Ebbene, la moglie di William lo fa, e anche spesso. Anche il vestito di cui parleremo oggi è stato indossato già in un’altra occasione. Kate combatte contro ogni tipo di spreco e lo dimostra proprio con il suo abbigliamento. Questo è un insegnamento che ha preso dalla regina Elisabetta, che da sempre lancia messaggi con i suoi outfit.

Nulla è lasciato al caso. Ogni monile, scarpa borsa o sciarpa ha il suo intrinseco significato. E per gli esperti è diventato un lavoro vero e proprio capire cosa Kate Middleton vuole intendere con l’abbigliamento scelto per un determinato evento. Oggi seguiamo la sua visita al College London’s Centre for Longitudinal Studies. Per l’occasione, la Duchessa di Cambride ha scelto un abito di Zara che costa meno di 20 euro. Sicuramente Zara è una delle firme low cost preferite dalla principessa, che lega bene la qualità al prezzo accessibile a tutti i tipi di tasche. Più volte l’abbiamo vista indossare capi di questa marca.

Come suddetto, Kate Middleton indossò questo stesso abito già a gennaio 2020, durante un evento a Bradford. Il vestito costava 88,99 sterline (106 euro), ma adesso è in saldi e lo si può trovare anche alla modica cifra di 16 sterline, pari a 18,50 euro. Il modello è maxi, con una gonna morbida che arriva ai polpacci, maniche lunghe leggermente a sbuffo, cintura alta in stoffa e fiocco al collo. Quest’ultimo è un dettaglio che abbiamo visto molte volte sulla Duchessa, uno dei suoi tocchi preferiti. Il colore del vestito è nero e bianco e la moglie di William ha deciso di abbinarlo ad accessori grigi.

Le scarpe hanno dei tacchi vertiginosi e molto sottili, grigie in pelle stampata di Hugo Boss. Anche in questo caso si tratta di un riciclo. Kate Middleton le aveva già utilizzate nel 2016, a un evento nel Museo di Storia Naturale. La Duchessa di Cambridge ha fatto il suo ingresso al College senza mascherina, per poi indossarne una nera per il suo discorso. Per il trucco ha scelto di dare risalto allo sguardo, unico visibile appunto per la mascherina. All’abbigliamento low cost ha deciso di abbinare un paio di orecchini di diamanti creati da Mappin & Webb del valore di 3750 sterline, ossia 4407 euro. Condividi l’articolo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate Middleton fa impazzire con il vestito di Zara a meno di 20 euro. Bellissimo per l’Autunno, Ecco il link per comprarlo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.