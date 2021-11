Kate Middleton fa impazzire con la sciarpa fashion da 14 euro: il regalo per Natale più chic. Comprala ora prima del sold out

Kate Middleton ha ripescato dall’armadio una sciarpa del valore di 14 euro. Non è la prima volta che la moglie di William decide di re indossare degli abiti già utilizzati anche nelle occasioni pubbliche. Immaginate di essere l’erede al trono di Inghilterra e avere la possibilità di cambiare l’outfit ogni giorno, senza mai ripetervi. Lo fareste? O scegliereste come Kate di riciclare vestiti anche vecchi di anni, soprattutto quando vi sono molto cari? Perché anche una principessa può avere il suo abito preferito, quello da cui non si vuole proprio separare e che metterebbe sempre.

Kate Middleton viene definita una Cenerentola moderna. Una donna portata in una realtà così improbabile per lei, alla quale si è adattata alla perfezione, ma ogni tanto spunta ancora quel lato borghese che la rende così vicina al popolo inglese e alla gente comune. Oggi parliamo di una sciarpa dalla stampa scozzese, rossa e verde, che la duchessa di Cambridge aveva già indossato nel 2016, in occasione del suo tour in Canada. Il capo in questione viene realizzato da un brand chiamato York Scarves e viene ancora venduta sul sito Etsy al prezzo di 14 euro. ( continua dopo la foto)

L’occasione scelta per riutilizzare la sciarpa indossata 4 anni fa è stato il tour che Kate Middleton ha intrapreso insieme al marito William con il treno reale. La coppia sposata dal 2011 ha intrapreso un viaggio di 48 ore e lungo 1260 miglia, finalizzato al ringraziamento di tutti i lavoratori preposti alla risoluzione dei problemi causati dalla pandemia del virus Covid-19. Mentre la partenza degli eredi al trono è stata accompagnata da applausi e volti ammirati, non tutti i paesi dell’isola li hanno accolti con devozione, anzi. In alcuni casi, il benvenuto è stato a dir poco freddo.

In particolare in Scozia e in Galles, le nazioni britanniche più desiderose di avere la proprio autonomia. Il lungo viaggio si è concluso nella capitale gallese Cardiff dove ad accogliere Kate Middleton e William si sono presentate solo autorità locali di rango modesto. Stessa accoglienza in Scozia dove ad attenderli alla stazione i duchi di Cambridge hanno trovato una vice sindaca incaricata di fare gli onori formali. Assenze discutibili quindi, ma che possono essere giustificate con le tante restrizioni indette dal governo inglese per far fronte al coronavirus.

I principi reali cercano l’approvazione del loro popolo e la bellissima Kate Middleton appare sempre perfetta nella scelta dell’outfit. La sua sciarpa da 14 euro è adagiata su un cappotto verde di Alexander McQueen, mentre sulle mani porta dei guanti neri. Mascherina sul viso, la solita messa in piega perfetta, Kate sembra lo strumento perfetto per riconquistare anche i più indecisi. Intanto, per chi volesse prender spunto e fare un regalo di natale da principessa, la sciarpa si trova sul sito Etsy ed è il modello in tartan canadese Maple Leaf. Finirà sicuramente sold out nel giro di poche ore.

Condividi l’articolo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Kate Middleton fa impazzire con la sciarpa fashion da 14 euro: il regalo per Natale più chic. Comprala ora prima del sold out proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.