kate-middleton-fa-impazzire-tutte-con-l’abito-zara-primaverile-pagato-10-euro.-ecco-dove-trovarlo-subito-allo-stesso-prezzo

Kate Middleton sfoggia ancora abiti incantevoli ma soprattutto low cost. E’ di Zara il vestito indossato in un collegamento video con la National Portrait di Londra. L’iniziativa che ha visto la duchessa di Cambridge protagonista è il contest fotografico Hold Still, lanciato con l’obiettivo di mostrare il lato umano della pandemia. In primo piano i momenti di grande emozione delle persone comuni durante il lock down. Il ruolo della Middleton è stato quello di scegliere le cento immagini più significative tra quelle inviate da persone comuni al contest, più di trentamila.

Ancora una volta Kate dimostra che si può essere impeccabili senza dover spendere cifre considerevoli per vestirsi. E che nessuno resiste al fascino dei saldi: stando a quanto riportano i media inglesi, il capo è stato ribassato di ben 50 sterline, quindi un vero affare. Il vestito è molto versatile e adatto ad ogni tipo di fisico grazie anche alla “strategica” fascia in vita e all’ampio spacco. Ha piccoli inserti in pizzo ad impreziosirlo. “Hold Still mira a catturare un ritratto della nazione, lo spirito della nazione, quello che stanno attraversando tutti in questo momento”, aveva detto Kate lanciando l’iniziativa.

“Fotografie che riflettono resilienza, coraggio, gentilezza – tutte quelle cose che le persone stanno vivendo”. La duchessa di Cambridge ha annunciato sull’account Instagram ufficiale KensingtonRoyals la selezione delle fotografie, per poi avviare un collegamento video con la commissione di Hold Still. E’ durante quest ultimo che Kate indossa un capo di Zara, venduto sul sito del brand a sole 10 sterline. L’abito, come per tutti i capi low cost indossati dalla duchessa, è andato sold out nel giro di poche ore. Quello indossato da Kate Middleton è un vestito midi con scollo a V, maniche corte, dettaglio di applicazione di pizzo, vita elasticizzata e orlo con volant.

Originariamente costava 49,95 euro ma con i saldi era stato riabbassato a soli 9,95. A renderlo “speciale” però non è il costo, quanto la sua composizione: la sua fibra (sintetica) contiene almeno il 50% di viscosa Join Life, fibra ottenuta dal legno di boschi gestiti in modo sostenibile, dove cioè gli alberi vengono coltivati in modo controllato e seguendo programmi che ne garantiscono la riforestazione. Inoltre è prodotta in stabilimenti conformi alle BAT UE (Best Available Techniques) dove vigono rigorosi standard ambientali definiti dall’Unione Europea che mirano a ridurre le emissioni e la produzione di rifiuti.

Ad arricchire l’abito un semplice paio di orecchini. Sul sito di Zara, invece, viene sponsorizzato insieme a un blazer nero oversize, perfetto per i primi freddi. Ma sull’abito verde di Kate Middleton ci starebbe bene anche una giacca di pelle corta abbinata a un paio di bikers. Se le temperature lo permettono, si possono abbinare un paio di sandali o di espadrillas. La futura regina d’Inghilterra ci da ancora una lezione riguardo la sostenibilità e soprattutto la semplicità. In un’epoca dove quel che è più importante di ogni altra cosa è l’apparire, lei diventa un’icona ai nostri occhi.

