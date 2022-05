Kate Middleton favolosa con gli occhiali da sole Zara da 20 euro. Bellissimi e chic, È corsa all’acquisto. Ecco quali sono

La ormai amatissima duchessa Kate Middleton ha scelto di indossare un paio di sunglasses firmati Zara. Il costo è bassissimo, perfetto per tutte le donne e per qualsiasi occasione. È ormai chiaro a tutti quanto Zara si sia negli anni imposto come brand prediletto dalla maggior parte delle donne in tutte il mondo. Qualità, stile, tendenza si mescolano offrendo ai consumatori prodotti ricercati a prezzi accessibili a tutti.

Il fascino del colosso spagnolo ha attirato l’attenzione anche di Kate Middleton, che lo ha scelto ha in più occasioni . Kate infatti ha indossato non solo accessori ma anche abiti e scarpe che nell’immediato sono poi stati repentinamente acquistati. La sua semplicità la rende infatti sempre più amata e un vero e proprio modello di ispirazione per moltissime donne. In passato abbiamo già potuto vedere come Kate abbia acquistato da Zara non solo per sé stessa ma anche per i propri figli, scegliendo la linea kids.

Questa volta sono gli occhiali da sole l’accessorio che ha colpito la duchessa di Cambridge. Si tratta ormai di un oggetto di cui nessuna donna può fare a meno e che riesce a completare ogni outfit, donandogli uno stile fresco e casual. Importantissimi anche in inverno per proteggerci dai raggi Uv, gli occhiali sono disponibili ormai in innumerevoli modelli e colori, per adattarsi a qualsiasi forma del viso e all’armocromia di ogni donna. Sul sito di Zara infatti troverete tantissime opzioni differenti che soddisferanno le vostre esigenze.

Una delle opzioni più di impatto è quella degli occhiali in stile cat-eye, per le più audaci. La montatura è in stile animalier ed il costo è di soli 19,95. Come tutti i modelli, assicurano una protezione U.V. al 100%. In perfetto stile retò anni 80 sono invece gli occhiali con montatura in acetato viola e lenti in vetro tono su tono. Anche in questo caso il prezzo è di soli 19,95. Entrambi i paia sono perfetti per coloro che vogliono osare un po’ di più, senza rinunciare alla raffinatezza.

Ma Zara, come sempre, pensa davvero a tutte. È possibile trovare anche modelli molto più soft e classici, di grande semplicità ma sempre di tendenza e con un tocco di particolarità. Il modello che vi proponiamo racchiude tutte queste caratteristiche. Si tratta di una montatura in acetato con un colore più che basico: il nero. Il prezzo è sempre di 19,95 euro. e per rimanere sul classico e sul basic senza rinunciare alla singolarità, questa proposta in stile cat-eye in nero e azzurro è quello che fa per voi.

L’ultimo modello è il più iconico in assoluto. Lo abbiamo visto indossato da tantissime celebrità tra cui Lady Gaga e Paris Hilton e richiamano sicuramente uno stile molto anni ’70. La montatura degli occhiali è infatti bianca e con uno spessore molto doppio, in stile rettangolare. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. La stessa Kate sceglie spesso modelli in stile cat-eye. Il prezzo e la varietà di modelli offerti da Zara saranno in grado di conquistare ogni donna e fan del brand spagnolo.

