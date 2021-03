Kate Middleton furiosa risponde a Meghan: “Tutte bugie, mi hai sbattuto fuori. Ecco com’è andata”. Inghilterra sotto choc

Dopo l’intervista di Oprah Winfrey ai duchi del Sussex, in attesa della risposta ufficiale divulgata dalla regina Elisabetta, moltissimi occhi sono stati puntati sulla reazione di Kate Middleton. Regina di stile e di eleganza, il suo atteggiamento regale potrebbe venir meno in un litigio di antica data che va ancora avanti a colpi di interviste. Risalgono a molto tempo fa i rumors pubblicati dai tabloid inglesi in cui si diceva che Meghan Markle, pochi giorni prima del suo matrimonio, aveva fatto piangere la moglie di William a causa di una discussione scatenatasi sui vestiti delle damigelle.

Oggi la stessa Meghan ha voluto chiarire la situazione e ha raccontato la stessa storia da un punto di vista completamente differente, accusando Kate Middleton di non averla difesa davanti alle false insinuazioni dei tabloid: “Pochi giorni prima delle nozze se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi i fiori e un biglietto. Ma quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai anzi fece capire che la vittima era lei. Da allora fui bersaglio di un’autentica campagna di denigrazione e le allusioni razziali sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale.”

Come ha reagito Kate Middleton a queste dichiarazioni? Il giorno successivo all’intervista la moglie di William ha mantenuto un regale silenzio. In attesa del comunicato ufficiale della regina Elisabetta, ha tenuto fede ai suoi impegni di corte non mostrando alcun fastidio. Nella giornata della festa delle donne ha tenuto una videoconferenza con Jasmine Harrison, la più giovane donna della storia ad aver attraversato l’Oceano Atlantico su una barca a remi da sola, impresa compiuta in 70 giorni, 3 ore e 48 minuti. Per l’occasione ha indossato la camicetta rosa a pois bianchi col fiocco al collo già usata in altre occasioni, per la sua battaglia contro gli sprechi.

Poi, insieme al marito William, ha pubblicato sul profilo Kensington Royal un tweet della regina Elisabetta che celebrava un’altra ricorrenza, il Commonwealth Day. Insomma, un silenzio indifferente riguardo le illazioni di Meghan Markle. Dopo il comunicato della regina Elisabetta, però, sono comparse delle dichiarazioni riguardanti il suo punto di vista: “Kate Middleton si trova tra l’incudine e il martello. Vuole farsi sentire e aiutare la corona a ricostruire la propria immagine, ma non è tipo da scontro né da escalation. Kate alla fine parlerà solo di alcuni argomenti affrontati da Meghan, in particolare l’incidente delle lacrime”.

E’ quello che ha detto una fonte a Us Weekly, per poi continuare affermando che Kate Middleton sarebbe rimasta scioccata nell’apprendere le parole dette da Meghan Markle, e avrebbe quindi ridimensionato tutto l’episodio: “Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle. Quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi. Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei”. Anzi stando alle fonti Kate sarebbe andata successivamente da Meghan ma lei le avrebbe sbattuto la porta in faccia e avrebbe buttato i fiori ricevuti. Evidentemente per la Markle, invece, quella discussione ha segnato la fine di qualsiasi rapporto con la cognata. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

