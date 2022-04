kate-middleton,-icona-di-stile-anche-al-matrimonio-di-beckham-con-i-sandali-zara-da-40-euro.-perfetti-per-ogni-occasione

Tra gli invitati al matrimonio-evento di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz c’era anche la duchessa di Cambridge Kate Middleton, che ancora una volta ha sfoggiato tutta la sua eleganza ed il suo stile.

L’iconico matrimonio tra il figlio di David Beckham e Victoria Caroline Adams e la sua storica fidanzata Nicola, figlia del ricchissimo Nelson Peltz, ha attirato a sé l’attenzione del mondo. Ma ai riflettori non è sfuggito il pazzesco stile di Kate, da sempre buona amica della coppia.

Dopo il matrimonio tra il principe William e Kate, tra Harry e Meghan e quello dei Ferragnez, le nozze Beckham sono sicuramente state le più simboliche ed attese del 2022, anche dalla stampa.

Tenutesi nella lussuosa tenuta della famiglia Nelson a Palm Beach, presentano tutte le caratteristiche di un matrimonio da sogno. Il racconto dettagliato è affidato, con esclusività, alla rivista Vogue. Un evento di tale portata non poteva che suscitare, in molti personaggi di spicco, la voglia di accaparrarsi un invito ed un posto a tavola.

Tra tutti gli invitati, secondo i pettegolezzi, pare sia stata proprio la duchessa a splendere grazie ad un abito che le ha permesso di risaltare tutta la sua regalità e la sua innata eleganza. Come già detto, il reportage completo del matrimonio è appannaggio della rivista Vogue, ragion per cui i dettagli sull’abito di Kate restano ancora avvolti nel mistero, ma c’è un dettaglio che è stato trapelato. Kate ha indossato un paio di sanali Zara in perfetto stile low cost da 40 euro. E siamo tutti ansiosi di vederli

Per il momento quindi, la protagonista assoluta rimane ancora la giovane sposa Nicola, con il suo splendido abito Valentino.

