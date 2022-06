Kate Middleton in pantaloncini corti di Zara: Gambe stupende. Il look strepitoso a soli 40 euro. E’ corsa a comprarli

Kate Middleton si è mostrata in pantaloncini corti di jeans ed è stato subito boom di like. Ormai la duchessa di Cambridge ha conquistato il cuore degli inglesi al punto di meritare il loro consenso anche quando viene meno alle regole di etichetta imposte dalla regina Elisabetta. Sappiamo che la corte inglese ha delle leggi ben precise, soprattutto sull’abbigliamento. Anche per questo Meghan Markle non è riuscita a vivere nella terra natia di suo marito, trascinandolo con se dall’altro lato del mondo, in America. Un posto sicuramente più aperto e all’avanguardia rispetto alla famiglia reale.

Ma tutto questo non vale per Kate Middleton. Entrata in punta di piedi in seno all’importante famiglia, oggi è talmente sicura di se da trasgredire più di una volta alle regole della capostipite. E, soprattutto, uscirne sempre vincitrice. Per la regina Elisabetta, ad esempio, è vietato indossare un tailleur con pantaloni per un evento ufficiale. La donna deve avere sempre la gonna. Ma quante volte abbiamo visto la moglie di William indossare proprio il capo, in passato ritenuto prettamente maschile? La duchessa ha dimostrato di voler essere al passo con i tempi e non ancorata a delle idee retrograde.

Lasciarsi fotografare con dei pantaloncini di jeans corti è sicuramente un altro voltafaccia rispetto alle regole imposte dalla regina Elisabetta. Ma Kate Middleton li ha usati nel parco, intenta a giocare con i suoi bellissimi figli. E allora è subito boom di like. Perché la donna si è lasciata conoscere dai suoi sudditi non soltanto nelle vesti di duchessa, ma anche in quelle di mamma. Proprio in occasione del giubileo per la capostipite, l’abbiamo vista alle prese con i capricci dell’ultimo arrivato, George. Il bambino era evidentemente insofferente alle tante ore di doveri pubblici della famiglia.

Nonostante il suo comportamento irrequieto, Kate Middleton non ha mai perso la pazienza e ha cercato in tutti i modi di distrarlo e tenerlo buono, sempre con il sorriso sulle labbra. Un modo di fare che è stato notato e ripreso dai tabloid inglesi, che hanno ancora una volta omaggiato la futura principessa consorte d’Inghilterra. Non è un segreto, ormai, che i cittadini vorrebbero vedere sul trono William e sua moglie al posto di Carlo, una volta che la regina Elisabetta, ormai novantaseienne, non ci sarà più. Ma la duchessa di Cambridge non ricopre solo il ruolo più formale.

Kate Middleton è diventata una vera e propria influencer dei giorni nostri. Donne di tutto il mondo copiano i suoi outfit. Soprattutto, spesso la donna sceglie capi low cost che vanno immediatamente a ruba. La sua eleganza è indiscutibile e tante giovani donne sognano un destino come il suo. Anche questa volta, la donna ha mostrato un lato più umano e informale di se con i pantaloncini corti di jeans utilizzati per giocare con i suoi figli.

In questo modo ha mostrato le sue gambe perfette, ancora toniche e magre nonostante le tre gravidanze che ha affrontato. Ancora una volta tutti gli occhi sono puntati su di lei.

